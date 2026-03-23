Los detalles que sorprenden a Paco González del Real Madrid de Arbeloa: "Ha recuperado a Huijsen y Valverde, no pone a Mbappé de titular rápidamente, apuesta por Brahim y Fran..."

El Real Madrid logró una victoria clave ante el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu en un derbi intenso y lleno de alternativas, manteniéndose así en la lucha por el título tras el triunfo previo del FC Barcelona.

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran el 2-1 contra el Atlético.

LOCA REMONTADA PARA SEGUIR EN LA LUCHA POR LALIGA

El conjunto blanco estaba obligado a ganar para no descolgarse en la clasificación y respondió con un inicio muy dominante. Los de Álvaro Arbeloa salieron con intensidad y generaron varias ocasiones claras en los primeros minutos, especialmente a través de Vinicius y Valverde, aunque se encontraron con un sólido Musso en la portería rojiblanca. Por su parte, el equipo de Diego Simeone apostó por un planteamiento más paciente, buscando hacer daño al contragolpe.

Tras unos primeros compases de dominio madridista, el Atlético supo encontrar espacios y golpear primero. Superada la media hora, una jugada colectiva terminó con el gol de Lookman, que adelantó a los visitantes y evidenció las dificultades defensivas del Madrid.

En la segunda mitad, el partido cambió rápidamente. Un penalti sobre Brahim Díaz, confirmado por el VAR, permitió a Vinicius empatar el encuentro. El gol impulsó al Madrid, que poco después logró la remontada gracias a Valverde. Sin embargo, el Atlético reaccionó de inmediato con un gran gol de Molina que devolvió la igualdad al marcador.

EFE Vinicius celebra tras marcar el 3-2 en el Real Madrid - Atlético.

Cuando el encuentro parecía abierto, apareció de nuevo Vinicius para marcar el 3-2 definitivo tras una gran jugada de Trent Alexander-Arnold. El tramo final estuvo marcado por la tensión, especialmente tras la expulsión de Valverde, que dejó al Madrid con diez jugadores. El Atlético apretó en busca del empate y llegó a estrellar un balón en el palo por medio de Julián Álvarez.

Pese al sufrimiento final, el Real Madrid logró mantener la ventaja y sumar tres puntos fundamentales en un derbi vibrante que mantiene viva su pelea por LaLiga.

LOS DETALLES DE ARBELOA QUE SORPRENDEN

Juanma Castaño preguntó a los comentaristas de 'el Tertulión de los domingos' si el Real Madrid ya ha mejorado con Arbeloa respecto a la etapa de Xabi Alonso en el banquillo blanco. Cuestión a la que Paco González respondió afirmativamente, aunque mostró algunas dudas.

EFE Arbeloa felicita a Thiago Pitarch por su buen partido contra el Atlético.

"En algunos comportamientos… yo le veo más equipo que antes. Pero las dudas de qué pasará cuando vuelvan a jugar Mbappé y Bellingham están ahí todavía", afirmaba el director de Tiempo de Juego. Manolo Lama, por su parte, decía: "El Real Madrid con Arbeloa es más solidario y trabajador".

Seguidamente, Paco González enumeró una lista de mejorías que ha visto en este Madrid de Arbeloa. "Me ha sorprendido para bien con algunas cosas, como reinventar a Thiago Pitarch; también ha recuperado las mejores versiones de Huijsen y Valverde; no se ha entregado a poner rápidamente titular a Mbappé; y ha apostado por Brahim y Fran García, que están siendo vitales y quizás eran el jugador 16 y 17 de la plantilla", explicó el director de Tiempo de Juego.