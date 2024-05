Carlos Herrera revela junto a quién vivió la histórica boda de Felipe VI y la Reina Letizia: "La cosa cambió"

Este miércoles, se cumplen 20 años de una cita histórica para la historia de España. La boda de Felipe VI y la Reina Letizia. Se trata de un aniversario redondo de una boda histórica al que llegan con buena sintonía como matrimonio y compenetrados en su labor institucional al frente de la Corona.

En 'Herrera en COPE' hemos hablado sobre ello con Carmen Enríquez, periodista especializada en Casa Real. En un momento dado de la entrevista, Carlos Herrera ha contado el lugar en el que se encontraba. ¿Quieres descubrirlo? Escúchalo en el siguiente audio.

Para ser más exactos, el comunicador ha asegurado que recuerda el ambiente. Era un poco "tristón. Yo estaba con Iñaki, Federico y nuestras respectivas. Estábamos cerca de Nelson Mandela y, cuando salió Menchu, la cosa cambió. Hizo una locución perfecta, una lectura fascinante. Yo fui a verla al poco tiempo para decirle: '¿Por qué no te vienes conmigo a trabajar a la radio y hacemos una sección?'".





Carmen Enríquez corrobora las palabras de Herrera, indicando que tenía una voz potente, convincente y "la manejaba muy bien, para trabajar en radio. Yo creo que habría sido un gran aporte por parte de ella".

Experta en Casa Real, en 'Herrera en COPE', sobre la histórica boda real

Carmen Enríquez es periodista especializada en Casa Real y durante años ha seguido todos los pasos de la Familia Real en Televisión Española, y este miércoles en 'Herrera en COPE' ha dado algunos detalles de aquel evento.

Ha explicado que la transmisión de la boda la tuvieron que hacer desde un cuarto, frente al edificio en Paradores, para hacer la transmisión, y ha recordado que fue una pena "para la novia". "En el momento que pasó el Príncipe con su madre, empezó a diluviar de tal manera...", ha asegurado. Sin embargo, ha admitido que "las ventanillas con las gotitas de agua" fueron "una imagen muy bonita y romántica, pero lo suyo es que hubiera ido andando recorriendo con su padre esa distancia para que se pudiera ver perfectamente".

De hecho, fue tal la tormenta que ha desvelado que "los periodistas cuando terminó el chaparrón, se quitaban los zapatos, los volcaban y salía agua".

Enríquez ha explicado también que fue un compañero de redacción en TVE quien le confesó que Letizia tenía una relación con el entonces Príncipe Felipe, pero no podía desvelar su fuente. Así las cosas, la periodista experta en Casa Real se acercó a ella y quiso preguntárselo directamente. "Se puso un poco nerviosa y diciendo: "¿Pero tú cómo te has enterado?" Que la fuente no te la voy a decir, pero como tengo confianza contigo, te lo pregunto", ha explicado la periodista.

Finalmente, Letizia admitió se habían visto "algunas veces" y tenían "amigos comunes". Así, Enríquez le dijo: "Voy a hacerte la pregunta de otra manera: ¿tienes una relación amorosa con el príncipe?". Leticia lo negó rotundamente. "Pensé, malpensado, que estaba saliendo con el Príncipe y que el Príncipe con ella, pero iba a ser una amistad especial más. Y en eso me equivoqué completamente", ha admitido.