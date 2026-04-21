Carlos Herrera, sobre la cogida de Morante de la Puebla: "Es fea. Todos creíamos que era simplemente una contusión; no vimos sangre"

El diestro José Antonio Morante de la Puebla ha sido intervenido de urgencia en la enfermería de la plaza de toros de La Maestranza tras sufrir una cornada en el recto que le ha propinado el cuarto toro de la tarde. El incidente ha tenido lugar durante el décimo festejo de la Feria de Abril de Sevilla, uno de los eventos más esperados del calendario taurino.

El torero sevillano fue cogido cuando intentaba fijar con el capote a un animal de la ganadería de Hermanos García Jiménez. El toro se le vino al pecho, lo arrolló y, en la huida, le infirió la herida en la zona del glúteo izquierdo. A pesar de los claros gestos de dolor del diestro, que quedó bocabajo sobre el albero, en un primer momento la cogida no pareció revestir tanta gravedad.

más detalles de la cogida Morante de la Puebla, herido "muy grave" en Sevilla por una cornada de 10 centímentros que le ha perforado el recto

En concreto, según los médicos, se trata de una "herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal con perforación en la cara posterior del recto de 1'5 centímetros".

La intervención a la que ha sido sometido el diestro ha consistido en un lavado de la herida, la reparación de la pared rectal y del aparato esfinteriano, dejando un drenaje aspirativo en el espacio postanal y retro rectal".

Una cogida que pareció contusión

El comunicador Carlos Herrera, presente en la plaza, ha relatado en su programa 'Herrera en COPE' la confusión que se vivió en el momento. Según Herrera, la percepción inicial fue de un percance menor. "Todos creíamos que era simplemente una contusión, en principio, no vimos sangre todavía", ha explicado, subrayando la falta de aparatosidad de la cogida.

ARJONA / LANCES DE FUTURO El torero Morante de la Puebla

Herrera ha calificado la cogida como "muy fea" y ha destacado que ocurrió en un momento inesperado. La ausencia de sangre llevó a pensar en "una contusión dolorosa, pero no". Esta impresión fue compartida por miembros de la cuadrilla del torero, que aseguraron que Morante no había sangrado mucho en un primer momento.

El crítico taurino de 'El Debate', Andrés Amorós, también analizaba la cogida en el programa El Cascabel de TRECE, donde explicó que, aunque una herida de 10 centímetros "en principio, no es una cornada grave", la clave está en la zona afectada. "Si es en la zona anal y hay una perforación, aunque sea muy pequeñita, pero una perforación del recto es que eso es una zona húmeda", ha señalado en una entrevista que puedes volver a ver aquí.

Pronóstico muy grave

Sin embargo, el parte médico posterior al que hemos hecho referencia anteriormente confirmó la seriedad de la lesión: una cornada de 10 centímetros que le ha perforado el recto, con un pronóstico calificado como "muy grave", lo que obligó a una intervención quirúrgica inmediata en la misma enfermería de la plaza.

Joaquin Corchero Cogida de Morante de la Puebla en la décima corrida de la Feria de Sevilla. A 20 de abril del 2026 en Sevilla (Andalucía, España)Joaquín Corchero / Europa Press20/4/2026

Sobre la recuperación del diestro, Carlos Herrera ha señalado que "no es tan sencillo", aunque ha recordado la especial fortaleza de los toreros ante la adversidad. El comunicador ha puesto en duda que pueda recuperarse rápidamente, a pesar de que, como ha concluido, "los toreros están hechos de otra pasta".