Morante, operado de urgencia tras una grave cornada: "Lo preocupante es la zona; otros toreros en su situación tuvieron una recuperación complicada"

El torero Morante de la Puebla ha sido cogido esta tarde en la plaza de la Maestranza de Sevilla, sufriendo una grave cornada en el recto de 10 centímetros. El diestro ha tenido que ser operado de urgencia en la misma enfermería de la plaza y, tras la intervención, ha sido trasladado a un sanatorio con un pronóstico calificado como muy grave.

Una zona "muy delicada y complicada"

El crítico taurino de 'El Debate', Andrés Amorós, ha analizado la cogida en el programa El Cascabel de TRECE, donde ha explicado que, aunque una herida de 10 centímetros "en principio, no es una cornada grave", la clave está en la zona afectada. "Si es en la zona anal y hay una perforación, aunque sea muy pequeñita, pero una perforación del recto es que eso es una zona húmeda", ha señalado.

Amorós, que se encontraba en la plaza, ha insistido en que "lo preocupante es la zona de la cornada", ya que pueden aparecer infecciones y complicaciones que alarguen la convalecencia. El crítico ha recordado que la recuperación, tanto en el aspecto físico como en el psicológico, fue complicada para otros toreros que sufrieron percances similares, como Paco Alcalde o Ángel Teruel.

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Un lance fruto de la mala suerte

Sobre el momento de la cogida, el experto ha descartado que se produjera por una acción temeraria, atribuyéndolo más a la mala suerte. El toro salió "incierto" y Morante, al intentar que humillara, fue arrollado en el centro del ruedo. "Cuando hay un toro en el ruedo, siempre el peligro es muy grande", ha sentenciado Amorós.

El suceso ha tenido lugar en una tarde de llenazo en Sevilla, calificada por el crítico como un "acontecimiento social terrible". Andrés Amorós ha concluido destacando la figura del diestro de La Puebla del Río: "Morante es ahora mismo, sin la menor duda, el mejor torero actual a gran distancia".