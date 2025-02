Carlos Herrera explica si es un insulto lo que dijo Bellingham al árbitro del Osasuna - Real Madrid: "Hay que ver el partido con diccionario"

El Real Madrid y el Osasuna empataron (1-1) en El Sadar en una tarde cargada de polémica que comenzó con la roja directa a Jude Bellingham. La expulsión del inglés, tras una conversación con Munuera Montero, el árbitro del encuentro, cambió por completo el devenir del partido y levantó una enorme polémica.

"En el minuto 40 el jugador Jude Bellingham fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: 'f*** you'", señalaba Munuera Montero en el acta del partido.

Sin embargo, tanto el Real Madrid como el futbolista defienden que las palabras del inglés fueron otras y que, tan solo un pequeño matiz cambia por completo el significado de la frase.

La explicación de carlos herrera

El debate respecto a lo dicho por Bellingham se ha colado en 'Herrera en COPE', donde María José Navarro ha querido comentar lo ocurrido con Carlos Herrera.

La colaboradora apuntaba que "ahora hay que ver los partidos con diccionario", mientras que el comunicador explicaba claramente la traducción de ambas expresiones, la presente en el acta del partido y la que asegura haber dicho el inglés.

"'F*** you' es 'que te j****', mientras que 'f*** off' es 'no me jodas', esta es la diferencia", explicaba Carlos Herrera.

Las palabras de Ancelotti

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti afirmó que Munera Montero no entendió bien la expresión en inglés de Bellingham en la situación que propició su expulsión.

“Hemos empezado bien y hemos acabado bien. Sobre la tarjeta roja, no ha entendido bien el inglés. Ahí se ha equivocado. La traducción al español es no me jodas. Han pasado dos cosas en estos tres últimos partidos que todo el mundo ha visto. No tengo ganas de añadir más porque quiero estar en el banquillo el próximo partido", indicó Ancelotti en la rueda de prensa postpartido.

De la acción sobre el inglés, Ancelotti dijo que sería partidario de “hablar con el árbitro, no con Bellingham porque Jude ha hecho una protesta que decía: Si esto es falta, lo otro era penalti y no me jodas. La tarjeta roja sale por nerviosismo del árbitro”

Las disculpas de Bellingham

Bellingham pasaba página del incidente protagonizado en El Sadar, tras una acción por la que se disculpó con sus compañeros y agradeció la "comprensión" de los aficionados madridistas.

Después de decidir salir a hablar ante los medios de comunicación en la zona mixta de El Sadar el sábado para dejar claro que su intención nunca fue insultar al colegiado, defendiendo que dijo "f*** off' en lugar de "f*** you" que señaló Munuera Montero en su acta, Bellingham realizó una publicación el domingo en sus redes sociales.

"Ya se ha dicho bastante del malentendido, solo quería disculparme nuevamente por dejar a mis compañeros de equipo en una posición tan difícil y agradecer a los fanáticos por su apoyo y comprensión. Nos vemos el miércoles en casa", escribió Jude en sus redes oficiales antes de publicar una imagen entrenando con la mente ya puesta en el encuentro europeo ante el Manchester City.