La ironía de Dani Senabre tras la expulsión de Bellingham en el partido ante Osasuna: "Desde que juega en Madrid..."

Bellingham se marchó expulsado en en la primera parte en el Osasuna - Real Madrid. José Luis Munuera Montero señaló en el acta del partido el motivo de la expulsión del centrocampista inglés Jude Bellingham a los 40 minutos, al dirigirse a él "a escasos metros" pronunciando "f*** you".

"En el minuto 40 el jugador Jude Bellingham fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: 'F*** you'", señala en el acta del partido.

Munuera Montero recoge también la razón de la cartulina amarilla a Eduardo Camavinga, en una acción en la que señaló el penalti del empate. "Fue amonestado por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón".

la defensa del real madrid a vinicius

El Real Madrid defiende que Bellingham dijo al colegiado "f*** off" y nunca le insultó diciendo "f*** you", y no comparten la decisión de Munuera Montero en el penalti, entendiendo que el pisotón de Camavinga a Budimir es en "una acción residual", en una jugada que ya había acabado con un disparo previo fuera del delantero croata de Osasuna.

"Bellingham hoy no ha hecho nada para ser expulsado. Se ha equivocado en la traducción y nada más. Sería partidario de hablar con el árbitro, no con Bellingham que le ha dicho si esto es falta, lo mío era penalti, no me jodas. La tarjeta roja muestra el nerviosismo del árbitro, nada más", dijo Ancelotti en la rueda de prensa posterior al partido.

Jude Bellingham aseguró que el colegiado José Luis Munuera Montero "ha cometido un error" al mostrarle tarjeta roja en el partido ante Osasuna por "un error de comunicación", y defendió que le dijo "una expresión como jod*r".

"Soy un jugador inglés y son expresiones que se dicen de manera natural en mi idioma. No hay intención de insultar ni insulto. Fue una falta de entendimiento y un error claro del colegiado", sentenció.

Carlo Ancelotti también fue amonestado en la zona técnica por sus protestas, molesto por la petición de hasta tres penaltis que no fueron revisados desde el VAR como solicitó. "En el minuto 21 fue amonestado por realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones", reza el acta del partido.

"Hay un problema en el sentido que en los tres últimos partidos algo ha pasado que obviamente no tenía que pasar. Lo que podemos hacer es seguir luchando, peleando y jugando bien como hoy. El VAR no ha revisado situaciones en área contraria, cuando había dos o tres que se podían haber revisado y no lo han hecho", denunció el entrenador del Real Madrid.

la ironía de dani senabre

Por su parte Dani Senabre no quiso dejar pasar la oportunidad de opinar sobre la polémica expulsión del jugador inglés. "¿Sabías que desde que Bellingham juega en el Madrid, “Fuck Off” quiere decir “me cachis en la mar, señor árbitro”?", dijo el colaborador de COPE ironizando sobre lo sucedido en el partido.

Además, el Osasuna - Real Madrid se saldó con un empate a uno, lo que deja al Barcelona a tan solo un punto del equipo madrileño y con un partido menos.

