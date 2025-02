¿Está bien expulsado Bellingham?, en El Tertulión de los domingos

ESCUCHA EL TERTULIÓN DE LOS DOMINGOS DE TIEMPO DE JUEGO

La expulsión de Bellingham

Inigo Alzugaray/Cordon Press Momento de la expulsión a Bellingham durante el Osasuna-Real Madrid por Munuera Montero

Con la dinámica del Etihad Stadium, el Real Madrid ganaba y mandaba en El Sadar. Nada hacía sospechar que el partido se torcería de golpe y su liderato en LaLiga EA Sports correría peligro. Una conversación de Jude Bellingham con el árbitro José Luis Munuera Montero acabó en protesta y con una tarjeta roja directa a los 39 minutos que cambió de golpe el panorama.

Reprochó Bellingham al colegiado el mismo criterio para señalar una falta en el centro del campo a favor de Osasuna que un derribo que él había sufrido dentro del área rival sin que fuese señalado como penalti. Los jugadores del Real Madrid habían reclamado más y Jude no frenó. Dijo "fuck off", según su versión una expresión coloquial inglesa similar a "no me jodas" en castellano. El colegiado entendió "fuck you" (que te jodan) según reflejó en el acta y mandó a los vestuarios al futbolista del Real Madrid en una acción que marcó la tercera jornada consecutiva del Real Madrid sin vencer.

La entrada de Barrios

EFE Pablo Barrios, expulsado durante el encuentro Atlético de Madrid-Celta

Arrancó el partido el Atlético de Madrid en el Metropolitano sabedor del empate del Real Madrid en Pamplona. Ante sí, un partido propicio ante su afición después de una semana limpia, sin desgaste entre semana por su buena labor en la fase de liga de la 'Champions' y con un Celta de Vigo en dinámica preocupante como rival. Todo parecía de cara para el asalto al liderato y en cinco minutos se desplomó.

Exactamente en 4 minutos y 15 segundos. El tiempo que tardó Pablo Barrios en cometer una imprudencia, la segunda en menos de un mes, que acabó con el mismo resultado. Lo que pudo ser pesadilla ante el Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones, cuando condicionó el partido de su equipo y el sobreesfuerzo para salir victoriosos con su expulsión, se repitió en un mal día en LaLiga. Un mal control dio un paso a un exceso de agresividad en la pelea por el esférico. Los tacos de su bota derecha demasiado elevados cazaron la tibia de Pablo Durán. El colegiado Martínez Munuera mostró tarjeta amarilla que pasó a ser roja tras el aviso del VAR. En esta ocasión no hubo proeza, Sorloth salvó un empate con sabor amargo en el que debía ser un gran día.

El exceso de confianza de Unai Simón

EFE CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 16/02/2025.- El delantero del Espanyol Roberto (c) durante el partido de LaLiga EA Sports entre el Espanyol y el Athletic Club de Bilbao este domingo en el estadio RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat (Barcelona). EFE/ Quique García

Con el seleccionador Luis de la Fuente en la grada para valorar de cerca el regreso a la Roja por su rendimiento y gran momento goleador de Sancet, se produjo una de esas jugadas que se repiten cada temporada y que dejan en mal lugar a un portero tan indiscutible como Unai Simón. En el Athletic Club y con España.

Acostumbrado a convivir con el riesgo, Unai lleva al extremo su buen juego de pies en el inicio de muchas jugadas desde portería. En ocasiones le sale mal y queda señalado. Así ocurrió en el RCDE Stadium cuando recibió el pase del defensa, el control se le fue más largo de lo que deseaba y en el momento en el que iba a golpear el esférico para cambiar la orientación del juego, se encontró el ímpetu de un rival como Roberto Fernández. El delantero olió la sangre, se lanzó en su presión y robó la cartera del portero vasco que se quedó atónito cuando vio el balón entrar en su portería. El Athletic desperdició una ocasión de oro de meterse de lleno en la pelea por el título. El triunfo le habría situado a cuatro del liderato.

En el Getafe, la tranquilidad deportiva por fin se ha instaurado después de un primer tramo del curso errático por sus malos resultados. Siempre coqueteó con los puestos de descenso, pero desde que comenzó 2025 se ha hecho fuerte y ya tiene una renta de cinco pun

El desencuentro de la afición del Valladolid con Luis Pérez

Gol de Isaac Romero durante el Valladolid-Sevilla

Las crisis deportivas, los momentos duros de un club, provocan siempre la búsqueda de culpables desde la grada. En Pucela, angustiados por la situación de un Real Valladolid que se hunde en la clasificación, colista y a ocho puntos de la salvación, una parte de la afición la ha tomado con Luis Pérez en lo que se ha convertido en un pulso público en el que ninguna de las partes sale ganando.

Lo demostró en uno de esos momentos duros, goleados en su casa por el Sevilla 0-4, un sector de la grada al que señaló hace una semana el jugador, le dedicó un cántico. Tras cuatro años y medio en el club, apodado despectivamente por su propia afición como Mululu, al escuchar "Mululu vete ya", respondió con un aplauso irónico a la grada y una sonrisa nerviosa. "La situación que hay fuera del campo no ayuda. Ahora mismo está todo en contra. Cuando el fondo de animación va en tu contra y están todo el día metiéndose contigo es jodido", había denunciado hace días el futbolista que no se pudo contener en el momento e incluso fue apoyado por rivales.

El doblete de Marc Roca

EFE SEVILLA, 16/02/2025.- El centrocampista del Betis Marc Roca (2d) celebra su segundo gol, tercero del equipo andaluz, durante el partido de la jornada 24 de LaLiga que Real Betis y Real Sociedad disputan hoy domingo en el estadio Benito Villamarín. EFE/ Julio Munoz

Por primera vez en su carrera Marc Roca marcó dos goles en un encuentro en la elite. Junto al gran rendimiento inmediato, nada más aterrizar de Anthony, otra vez goleador y mejor jugador del partido, impulsaron al Real Betis a romper una dinámica negativa jugando en el Benito Villamarín. No ganaba en LaLiga EA Sports ante su afición en los cinco últimos partidos, desde finales de octubre.

Mostrando olfato goleador incorporándose desde segunda línea con acierto marcó el primero Marc Roca. Con un gran disparo ajustado al poste firmó su doblete para el recuerdo. Un castigo a la Real Sociedad condicionada por la decisión de Gil Manzano de expulsar con roja directa a Zubeldia por una entrada siendo último hombre, en una decisión discutida por los donostiarras. Acabaron con nueve, con Remiro parando un penalti pero sin nada que hacer en los tres tantos que despiertan al Betis en su estadio.

La resurrección del Getafe

EFE Los jugadores del Getafe celebran el segundo gol ante el Girona

De una primera vuelta de sufrimiento y lamentaciones por una plantilla corta, con graves carencias en muchas demarcaciones, el Getafe, que parecía destinado a pelear este curso por la permanencia, ha pasado a ganar tranquilidad e incluso mirar ya la zona europea de la clasificación gracias al trabajo de José Bordalás.

Venerado por la afición getafense, el técnico demuestra un curso más su mano, quizás en el año más complejo por una plantilla que ha tenido que ser reforzada en el mercado invernal y a la que está sacando máximo rendimiento. El Getafe se ha convertido en el peor visitante. Derrotó al Girona, antes a Alavés, Real Sociedad y Las Palmas para una racha histórica en el club madrileño de cuatro triunfos consecutivos de visitante en Primera. Ya son seis jornadas consecutivas sumando para dar el salto a mitad de la tabla y ver Europa a cinco puntos. El gol del triunfo de Borja Mayoral, suplente ante la llegada de Juanmi en un curso marcado por las lesiones, fue la reivindicación del 9.