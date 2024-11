Carlos Herrera escucha la explicación de Motos a la polémica con Broncano y esta es su reacción: "La solución..."

Pablo Motos se ha pronunciado tras la polémica desatada entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'.

"Primero quiero pediros perdón a toda la audiencia porque con la que está cayendo en este país, con la confesión de Aldama, con todas las implicaciones del gobierno y con la DANA y toda esta gente desatendida, tener que hablar de la gestión de una entrevista me da un poco de reparo", comenzaba diciendo el presentador antes de terminar el programa de este lunes.

Motos aseguraba que "con Jorge teníamos entrevista cerrada y pactada desde el 29 de octubre. La fecha pactada para la entrevista era el miércoles 27 de noviembre, como así será, pero el pasado jueves 21 nos sorprendimos al ver un vídeo en el que se decía que iba a 'La Revuelta'".

Tras esto, la decisión del programa fue "lo que haría cualquier profesional", "llamar a su equipo y preguntarles qué ha pasado". "La solución que deciden es que Jorge grabaría esa entrevista y no se emitiría antes de venir aquí a 'El Hormiguero'", añade.

Y añade: "No estaría aquí dando esta explicación de algo que pasa, os lo aseguro que pasa todos los días en periódicos, revistas, programas de radio y de televisión, si no se hubiesen contado las cosas para que parezcan lo que no son. Y menos si esa versión deformada se difunde desde una televisión pública", en un claro dardo hacia Broncano.

La reacción de Carlos Herrera

Las palabras del presentador de Antena 3 se han colado en 'Herrera en COPE' de la mano de María José Navarro. La colaboradora ha compartido la explicación de Motos, que Carlos Herrera ha escuchado con atención.

"Es verosímil, lo que dice es verosímil", apuntaba el comunicador tras oír las palabras del presentador.

Además, hubo contestación en 'La Revuelta': "Ha habido un par de cosas que han dicho que me han hecho mucha gracia, una es que han descubierto, bueno, han descubierto, han dicho que en realidad sí que grabaron la entrevista con Jorge Martín y nosotros pues... claro. Si eso no lo hemos ocultado, grabarla, claro que se puede grabar, lo que no se podía era emitirla.

David Broncano en La Revuelta

Y luego, otra cosa que me ha gustado mucho, que se usa siempre para estas cosas, es que esto dee presiones con invitados, siempre se ha hecho así. Es de las frases que más rabia me dan en la vida, el es que esto siempre se ha hecho así", eran las palabras de Broncano en TVE.

Las acusaciones de cintora a Ferreras

Otro de los que se ha pronunciado tras la polémica a raíz de la entrevista a Jorge Martín ha sido el periodista Jesús Cintora y lo ha hecho a través de un vídeo en su canal de YouTube.

"¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora que Broncano ha venido a denunciar una especie de boicot por parte del programa de Pablo Motos al suyo con los invitados, es bueno contar otros casos como por ejemplo los que sufrí yo con el programa de Ferreras, la cadena de Ferreras y la empresa de Ferreras", comienza diciendo el periodista en un vídeo compartido este sábado en su canal de YouTube.

Cintora asegura que "consiguieron" que no fueran a su programa "determinadas personas que conocéis perfectamente" y añade que "incluso algunos fueron castigados por ello por participar en Las mañanas de Cuatro o en Las cosas claras en Televisión Española".