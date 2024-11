Un experto detalla por qué el discurso de Broncano contra 'El Hormiguero' no tiene mucha veracidad: “Un poco victimista”

Cuando, este jueves por la noche, estábamos absolutamente enfrascados en la libertad condicional que le había concedido el juez a Aldama, en la televisión se estaba cocinando otro juicio.

Mientras Aldama aseguraba que Sánchez no debía de preocuparse por su declaración ya que tenía pruebas, David Broncano lanzaba un órdago a Pablo Motos en su interminable guerra de audiencias en prime time.

El problema que había surgido entre ellos era por un invitado, tal y como aseguraba Broncano en su programa. Según su versión, ellos tenían en el camerino a Jorge Martín preparado para una entrevista que no podrían hacer por una llamada de El Hormiguero al piloto.

Siempre según la versión de La Revuelta, “lleva pasando años” eso de que El Hormiguero le quite a los invitados porque, dicen, el programa de Pablo Motos quiere llevarlos antes a su show que al de TVE.

Por parte de El Hormiguero, esa misma noche lanzaron un comunicado en el que hablaban de un “malentendido sin mayor importancia” y que todo tenía que ver con un error por parte de los representantes del piloto.

Sin embargo, la polémica ya está servida y el relato, de momento, corre a favor de La Revuelta. Pero, ¿todo lo que ha contado Broncano es cierto?

Es lo que le preguntamos a un experto en comunicación, el profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Navarra, Alberto Nahum.

Las razones por las que el discurso no tiene mucha veracidad

Cuando Broncano anunciaba que el programa de esa noche no sería habitual, lo decía muy en serio. Y es que, tras haberse cancelado la entrevista con Jorge Martín, emitieron diez minutos de animales berreando (que tenían mucha simbología) con música de fondo.

Fue, a todas luces, una estrategia soberbia para evidenciar que no harían programación normal y que era su modo de protestar contra lo que ellos consideraban una mala praxis entre la competencia.

Sin embargo, parece ser que Broncano en su discurso no dijo toda la verdad, como han apuntado otros medios y, no se trataría de un trato de competencia desleal, sino de acuerdos entre patrocinadores.

David Broncano en La Revuelta

“Tuve la sensación de que, cuando entras en una guerra, las pullas y cada uno pondrá en juego las estrategias que quiera” empezaba explicando este profesor.

Sea como sea, para este experto su discurso fue “un poco victimista” y no cree que tenga mucha veracidad por lo que explicó a continuación. “No fue específico con “las formas de presionar”, me da la impresión de que parecía que pueden manipular al invitado” comenzaba diciendo.

“Me da la impresión de que hay una serie de compromisos adquiridos que forman parte del juego de entrar en una televisión de tantísima audiencia. Hay todo un juego de visibilidad, patrocinios que forma parte de la televisión comercial” expresaba.

Sin embargo, cree que fue efectiva la forma de comunicar de Broncano para ganar el relato, sobre todo en redes sociales, pero no cree que fuese acertado. “Tira la piedra sin terminar de decir qué pasa o qué no, me parece injusto” aseguraba.

Enfrentando a dos públicos muy diferentes

Si entras a las redes sociales, verás cómo la mayor parte de los usuarios se posicionan del lado de Broncano y La Revuelta, cuando no habría que enfrentar a dos públicos tan distintos.

“Como no fueron específicos, ahí a uno le entra la duda de que no todos son tan malos. La batalla del relato la ha ganado Broncano, pero hay que ponerse en la piel del espectador que no está en redes sociales” explicaba este profesor.

Broncano - Jorge Martín - Pablo Motos

“Me da la impresión de que la cosa es un poquito más compleja, se politiza todo tantísimo y el que esté predispuesto a darle caña a Motos verá que es el momento, pero si te da igual...El pobre Jorge Martín parece una ameba que va donde le dicen y no tiene capacidad de decidir. Lo dejó a los pies de los caballos, simplificar cuestiones que tienen más aristas queda bien en redes sociales, pero convendría intentar ser más amplio de miras” aseguraba.

Para él, sería importante escuchar bien la otra versión. Y una última cuestión: poner diez minutos de imágenes de animales, asegura, solo podría consentirse en la televisión pública. “Es carísima de hacer la televisión, ponerlo en algo que no es una apuesta ganadora, me da la impresión de que es una estrategia muy punky muy bien pensada, pero no se podría hacer en una televisión privada por los anunciantes”.