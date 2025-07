Nace 'El Pueblo', el festival que rinde homenaje a la zona rural de Asturias

Asturias vuelve, este verano, al pueblo. Concretamente, a Castropol, que va a acoger -el 13 y 14 de septiembre- la primera edición de 'El Pueblo', "una festividad, una alternativa que cumple con los requerimientos para llamarla festival, pero que va mucho más allá". Es lo que asegura, en COPE Asturias, uno de sus promotores, Esteban Girón, que, junto a un grupo de amigos, ha desarrollado esta "idea loca" que combina música, gastronomía y actividades culturales y populares gratuitas.

"Queremos poner en valor lo que es volver al pueblo", explica Girón, que defiende que, "ahora que se habla de reto demográfico y La España Vaciada, y en una vida moderna, agitada, que nunca para, los valores, el ritmo de vida y la tranquilidad de un pueblo se pone más en valor".

El Pueblo Cartel del festival 'El Pueblo' 2025

Por eso, llega al pueblo esta propuesta que "siempre se desarrolla en grandes o medianas ciudades" y que propone, entre otras actividades, un mercado con productos de kilómetro cero, yoga, actividades para niños, o paseos en embarcaciones por la ría del Eo, "uno de los sitios más bonitos del mundo", defiende Girón.

Música... con Sidonie o King África

También serán protagonistas -como no podía ser de otra manera en Castropol- las emblemáticas alfombras florales. Y, como en todo festival, no faltará la música, con conciertos de primer nivel protagonizados por artistas como Sidonie, cabeza de cartel, Marlena, King África, The Rapants o, La Banda de Gaitas El Penedón.

EFE/ Paco Paredes La ría del Eo, con Castropol al fondo

'El Pueblo' nace con una clara vocación social y cultural: demostrar que los pueblos de Asturias no solo son lugares hermosos para visitar, sino también espacios ideales para vivir, emprender y construir comunidad. Además, 2025 marca el inicio de un proyecto con vocación de permanencia e itinerancia, con el objetivo de que, "sea una referencia para un fin de semana cada verano", explica Girón, y "quién sabe si, a medio plazo, tenemos varias ediciones en un mismo verano".