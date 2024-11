Así intentan volver a la normalidad en el polígono de La Reva (Ribarroja) tras la DANA: "Los empresarios están luchando por empezar la actividad"

Alberto Herrera está en el polígono La Reva, de Ribarroja. Tiene 6 millones de metros cuadrados. Hace ocho días, era el principal nudo logístico de la Comunidad Valenciana. El escenario actual dista mucho de lo que era. En este polígono trabajan más de 20.000 personas y el 95% de las empresas están ahora mismo apartando el material para poder sacar los escombros.

Este martes se publican en el BOE las primeras ayudas anunciadas por el Ejecutivo. Pero, ¿son suficientes? Carlos Peinado, gerente de la asociación de empresarios de La Reva, responde a este asunto.

Relata que el domingo pasado estuvo en el polígono, habían pasado varios días desde la DANA, pero le impresionó lo que vio.

MILAGRO EN LA DANA

La UME está desplegada en el polígono. Pero, ¿cuánta ayuda necesitan para retomar la actividad comercial? Carlos le cuenta a Alberto Herrera que necesitan mucha ayuda.

"LAS INFRAESTRUCTURAS ESTÁN DESTROZADAS"

"Están limpiando los viales principales, pero no son solamente las empresas. Las infraestructuras están destrozadas. Estamos hablando de Ribarroja. Cerca de 6 millones de metros cuadrados y 20.000 trabajadores. Todo lo que lleva del puerto de Valencia llega aquí", asegura.

Las empresas, ahora mismo, están peleando "para limpiar el barro y empezar la actividad. No ha salido prácticamente ningún camión". El nivel de pérdidas no lo tienen todavía. No tienen una estimación. Pero saben que va a ser inmensas las pérdidas. Sobre las ayudas del Gobierno, dice que "aunque sea una inversión gigantesca, nos podemos quedar cortos".

Hay 838 millones de euros para pymes y autónomos. Esto va a beneficiar a 65.000 autónomos y a 30.000 empresas.

José es uno de los trabajadores del polígono. Tiene un restaurante y, frente a él, Alberto ve kilos y kilos de lodo. Basuras. Carlos. Físicamente, José dice que están bien. Pero moralmente están hundidos. Ya han quitado del interior el barro. Ahora, están probando maquinaria y "todavía no podemos estimar daños. 8 personas trabajan en el restaurante".

Todos ellos, desde el martes, están en situación de ERTE porque "no sé si voy a poder abrir en 15 días o en un mes. No hay actividad en el polígono. Estimo que en un mes pueda estar para abrir".

No te pierdas sus testimonios íntegros en el audio adjunto.