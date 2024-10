Arturo Pérez-Reverte habla claro de cómo fue realmente la Guerra Civil en España: "No fue como lo cuentan"

El periodista y escritor, Arturo Pérez-Reverte, ha presentado este jueves en Herrera en COPE su última novela, 'La isla de la mujer dormida', un relato de corsarios y piratas, pero ambientados en la Guerra Civil española. Así, y a raíz de dos de los protagonistas del libro (soldados republicano y del bando nacional), el autor reflexionaba con Alberto Herrera sobre cómo fue realmente el conflicto que marcó la primera mitad del siglo XX en nuestro país.

Pérez-Reverte junto a Alberto Herrera

“Hay dos agentes en tu novela en Estambul, uno republicano y otro del Bando Nacional, que tienen una buena amistad pero cada uno trabaja para los suyos. Pero, ¿cómo de común fue eso durante la Guerra Civil?”, preguntaba el comunicador de COPE a Pérez-Reverte, que aprovechaba para aclarar cuáles fueron los matices del conflicto que, señala, “no han contado” a la hora de repasar la Historia, tanto en medios de comunicación como en la propia Educación de los jóvenes.

Cómo fue la Guerra Civil

Para el escritor, “tendemos a pensar que hay una línea que separa un bando de las cosas, blanco o negro, azul o rojo, amarillo o verde, feminista, machista, republicano o monárquico o lo que sea”, apunta Pérez-Reverte en los micrófonos de COPE. Y es que, para el novelista, el mundo no es así. Recordaba que, más allá de la documentación y los libros, tanto su padre como su abuelo lucharon en la contienda nacional: “la hicieron y perdieron”. “O sea, me la contaron ellos”, explica.

EDUARDO PARRA El escritor Arturo Pérez-Reverte durante la presentación del libro 'Europa, ¿otoño o primavera?'

“Entonces, la Guerra Civil no fue lo que nos lo cuentan, fue otra cosa mucho más compleja”, subraya. “Mientras que a niveles ideológicos altos tienes claro todo (república teóricamente buena y franquismo teóricamente golpista o perverso), a la hora de acercarte a los seres humanos la cosa cambia”, matiza el escritor de 'La isla de la mujer dormida' con Alberto Herrera.

El escritor decidió que esta obra “iba a tener la Guerra Civil española como fondo”. “No sólo era la Guerra Civil, sino que tenía la Guerra Civil como fondo, y era de aventuras, de amor y de espionaje, claro”.

“Nos quieren trazar líneas”

Para el novelista, sobre la Guerra Civil “hay matices, ambigüedades, gente que no estaba donde quería estar”. Algo que, explica, se parece mucho a la vida. “Ahora, por alguna razón, nos están queriendo trazar líneas de “a ver, posiciónate, eres esto, soy esto, también soy esto; no, no, pero pronúnciese” Una línea que, para Pérez-Reverte, dispara el bien y el mal, “están queriendo establecerla continuamente y es falso”.

Es por eso que, explica el autor, en sus novelas nunca hay buenos ni malos, especialmente en la última publicada y que presenta en Herrera en COPE, 'La isla de la mujer dormida'. “Mi novela se mueve en un territorio ambiguo, un territorio en esa gama de grises que hoy el mundo niega”, sentencia el polémico y prolífico escritor. “Hoy estamos negando la gama de grises”, lamenta.