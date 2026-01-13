Almirante Garat: "Rusia tiene el 50 por ciento del Ártico, Estados Unidos menos del 10, con Groenlandia se igualarían un poco las tornas"

Lo que durante años fue una gran mancha blanca en los mapas, hoy se ha convertido en el centro del interés mundial. Groenlandia se ha transformado en un territorio codiciado por potencias como Estados Unidos, Rusia y China, desatando una pugna geopolítica con implicaciones a escala global. Para analizar esta nueva realidad, el programa 'La Linterna' de COPE ha reunido a varios expertos que desgranan las claves de esta creciente tensión: Paula Adanes, investigadora del Instituto Geológico y Minero de España; el almirante en la reserva, Juan Rodríguez Garat; y Joel Grau, experto en comercio y profesor del Instituto Marítimo Español.

Un tesoro bajo el hielo

Escucha el tema del día La importancia de Groenlandia El tema del día Escuchar

La primera gran razón del interés por Groenlandia reside en su subsuelo. Se estima que bajo su inmensa capa de hielo se encuentran hasta el 25% de las reservas mundiales de tierras raras, minerales críticos para la industria aeroespacial, los vehículos eléctricos y los sistemas de defensa. Paula Adanes explica que, aunque "Groenlandia es un terreno que está muy poco estudiado", las zonas exploradas muestran una "gran densidad de yacimientos". Esto convierte a la isla en una pieza clave para reducir la dependencia global de China, el actual productor número uno.

El antiguo basamento rocoso de la isla ha favorecido la acumulación de elementos como el níquel, platino, cobre, grafito y el coltán. Aunque Adanes matiza que el tonelaje podría no ser tan espectacular como en otros lugares, el potencial de futuros descubrimientos es inmenso. El cambio climático juega aquí un papel crucial, ya que el deshielo progresivo facilitaría el acceso a estos recursos, haciendo más favorables las condiciones de explotación en lo que se conoce ya como la batalla por el Ártico.

El tablero de la geopolítica

Desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, Groenlandia es una pieza fundamental. Su posición permite el control de posibles misiles y la vigilancia de amenazas. Estados Unidos ya cuenta con la base militar de Thule, pero la administración Trump ha mostrado interés en aumentar su presencia. Este interés no es nuevo, ya que, como recuerda el abogado José Montero, Estados Unidos ya intentó adquirir la isla en el pasado, con una oferta formal en 1960 por parte de Eisenhower.

Alamy Stock Photo El 332.º Escuadrón de Cazas-Interceptores operó el F-102 Delta Dagger en la Base Aérea de Thule en Groenlandia.

El almirante Juan Rodríguez Garat subraya la importancia estratégica de la isla para reequilibrar el poder en la región. "Rusia tiene casi el 50 por 100 del Ártico, Estados Unidos tiene prácticamente menos del 10 por 100, con Groenlandia se igualarían un poco las tornas", afirma. Esta desproporción posiciona a Washington en una situación de desventaja en un espacio de futuro que el deshielo está abriendo a la navegación y la explotación de grandes riquezas mineras.

Rusia tiene el 50 por ciento del Ártico, Estados Unidos menos del 10, con Groenlandia se igualarían un poco las tornas"

Las amenazas de Donald Trump de comprar la isla, que pertenece a Dinamarca, han tensado las relaciones en la OTAN. Según el almirante Garat, un conflicto bélico por este territorio "sería el golpe definitivo para la OTAN". No obstante, cree que la intención real de Trump es presionar para llegar a un acuerdo, ya que una acción militar no tendría respaldo legal ni político. La vía diplomática, convenciendo a la población local que tiene derecho a la autodeterminación, parece la única opción viable.

Si hay un conflicto bélico por Groenlandia, sería el golpe definitivo para la OTAN"

Las nuevas autopistas del mar

El tercer factor clave es el comercial. El deshielo del Ártico está abriendo nuevas rutas marítimas que reducen drásticamente el tiempo de conexión entre Asia y Europa. Según el experto Joel Grau, un trayecto que por el Canal de Suez tarda 50 días podría hacerse en menos de un mes por el norte. Esto supone un ahorro "de más de la mitad" en tiempo y costes, una "barbaridad" para la logística mundial.

Alamy Stock Photo La Ruta del Mar del Norte (RNN). La Ruta del Mar del Norte es la ruta marítima que une el océano Atlántico con el océano Pacífico.

En este escenario, China y Rusia han tomado la delantera con la Ruta Marítima del Norte (NSR), un proyecto conjunto que ya es una realidad. Para Rusia, es una vía estratégica para exportar sus materias primas energéticas al mercado asiático sin pasar por "zona OTAN". El interés de Estados Unidos por Groenlandia responde, en gran medida, a la necesidad de contrarrestar este movimiento, potenciando la ruta alternativa del Paso del Noroeste, donde la isla juega un papel fundamental como punto de conexión.