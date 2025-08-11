Muere el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio, ha fallecido este lunes, según ha informado su esposa, María Claudia Tarazona.

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti", escribió Tarazona en sus redes sociales en donde agregó: "Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos".

En las últimas horas la situación del político colombiano había evolucionado a crítica debido a una hemorragia en el sistema nervioso, había informado la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permanecía ingresado desde hacía más de dos meses.

"En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo", subrayaba el parte médico.

Seis detenidos implicados en el atentado contra uribe

Miguel Uribe Turbay, de 39 años, era miembro del partido de derecha Centro Democrático. El joven político, candidato a la presidencia del país, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia.

Por este atentado, seis personas están detenidas, entre ellas el autor material, un adolescente de 15 años que fue arrestado con la pistola usada en el ataque.

Además, la Fiscalía ha vinculado a otros cinco adultos señalados de participar en la planificación y encubrimiento del crimen, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, alias 'el Costeño', considerado una pieza clave por ser el presunto coordinador del atentado.

A finales de julio, un joven de 17 años, que presuntamente participó en las reuniones de planificación del atentado y que se había presentado ante la Fiscalía, abandonó el centro estatal de protección para menores donde permanecía bajo custodia.

Según la Fiscalía, el joven habría participado en dichas reuniones y suscribió un "compromiso voluntario por ampliar el interrogatorio", razón por la cual había quedado bajo "una medida de protección" por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de donde escapó.