Si el Ceuta entra en playoff, su entrenador tendrá que cumplir una curiosa promesa que ha lanzado en rueda de prensa

José Juan Romero, entrenador de la AD Ceuta, tiene una promesa que cumplir si su equipo logra la hazaña de clasificarse para el 'playoff' de ascenso a Segunda División. El técnico ha desvelado en la rueda de prensa previa al partido contra el Burgos que irá andando a Roma si alcanza el objetivo. Actualmente, el Ceuta es noveno, a solo cuatro puntos de la sexta plaza que da acceso a la promoción, y que actualmente la ocupa el Castellón.

Pero antes de pensar en promesas, el Ceuta tiene una final este miércoles a las 20:00h en El Plantío. Se enfrenta al Burgos CF, un rival directo que ahora mismo es quinto. Romero es consciente de la dificultad del encuentro: "El objetivo es seguir compitiendo, intentar ganar partidos y quedar lo más arriba posible. No va a haber ningún tipo de relajación. Tenemos ahora dos salidas ante equipos en buena dinámica y muy potentes, por lo que serán partidos muy difíciles. Pero este equipo está acostumbrado a hacer muchas cosas y vamos a intentar seguir muy vivos"

"El playoff está tremendamente complicado y hay que ser realistas. Siempre me caracterizo por ver las cosas con realidad y, a día de hoy, no estamos preparados para el play off", añadió el técnico en relación a las opciones de playoff del conjunto caballa.