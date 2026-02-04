Ángela, madre: "Las redes sociales son parte del entorno de mi hija, pero me decían que le dijera que no contacte con nadie que no conozca físicamente"

La gestión del uso de móviles y redes sociales por parte de los menores de edad es uno de los grandes debates en miles de hogares. El programa 'Herrera en COPE', en su sección 'La Hora de los Fósforos', ha abierto los micrófonos para que los oyentes compartan sus experiencias. Entre ellas, ha destacado el testimonio de Ángela, madre de cuatro hijos, quien ha explicado su particular método para educar a sus hijos en el entorno digital.

Ángela tiene cuatro hijos de 13, 11, 9 y 5 años. Su hija mayor, de 13, es la única que tiene móvil, pero con una condición clave: no tiene acceso a internet. "Es la única que tiene más necesidad de comunicarse con nosotros cuando está fuera de casa, porque es la que empieza ya a hacer planes sola", ha explicado. A pesar de que al principio otras madres de su entorno siguieron la misma estrategia, ahora reconoce que "solo quedan 3 niñas con móvil sin Internet" entre las amigas de su hija.

La presión social existe y su hija se lo hace saber de vez en cuando: "Mamá, es que no me entero de los planes que hacen". La respuesta de Ángela es firme y busca fomentar la comunicación tradicional: "Pues espabila, porque estás con ella de 9 a 5 todos los días de la semana y te tienes que enterar, si no hace falta Internet para enterarse".

El cuchillo jamonero y las redes sociales

Como profesional que también trabaja en educación, Ángela ha compartido una poderosa metáfora que escuchó en una charla de la Policía Nacional sobre redes sociales. "Hablaban de las redes sociales con la analogía de un cuchillo. Te decían que igual que a un bebé no le das un cuchillo jamonero, pues a un niño de 7, 8, 9 años tiene que empezar a darle un cuchillo que corte poco", ha relatado.

El objetivo, según le explicaron, es que cuando el niño tenga la edad adecuada, "pueda cortar jamón con el cuchillo jamonero perfectamente". Por tanto, para esta madre la clave no es la prohibición total. "No se trata de eliminar las redes sociales, porque son parte de su entorno", ha afirmado.

Una de las advertencias más importantes de la policía se centra en los videojuegos y sus chats. "Le insisten en que no jueguen con nadie que no conozcan físicamente", ha señalado Ángela, debido a los numerosos casos de pedofilia. En su casa no tienen videojuegos, pero es consciente del riesgo y de la importancia de que los niños solo interactúen online con amigos, primos o conocidos.

Del control parental a la prohibición total

Otros oyentes han compartido sus propias estrategias. David, padre de dos niños de 11 y 8 años, ha recomendado la aplicación 'FamilyLink' de Google. "Te permite poner un límite horario, autorizar o no la descarga de cada aplicación y hasta limitar el tiempo de uso para cada una de ellas", ha detallado. En su caso, su hijo mayor solo puede usar TikTok durante cinco minutos al día.

El caso más drástico es el de Francisco, padre de dos niños de 9 y 12 años. Tras notar que en el colegio "iban fatal" y que eran incapaces de concentrarse, incluso para ver una película en familia, tomaron una decisión radical. "Restringir por completo todo tipo de redes sociales e Internet para los niños", ha contado.

Francisco ha reconocido que las dos primeras semanas fueron muy duras, con sus hijos "muy rebeldes, como con un síndrome de abstinencia bastante marcado". Sin embargo, más de un año después, los resultados son muy positivos. "Su nivel académico ha mejorado una barbaridad", ha celebrado, además de que ahora disfrutan de películas completas e incluso han mejorado notablemente jugando al ajedrez.

La dificultad de ir a contracorriente

El colaborador Antonio Heredano ha apuntado una clave: "Los padres dan un móvil a su hijo para controlarlo", y esa "puerta de obtención del móvil" es la que introduce un objeto que considera "nocivo a cierta edad". En la misma línea, el presentador, Alberto Herrera, ha recordado la creciente falta de atención generalizada, citando a Matt Damon, quien se quejaba de que las películas de Netflix repiten la trama varias veces porque dan por hecho que el espectador está distraído con el móvil.

Finalmente, José Luis, padre de dos hijas de 13 y 16 años, ha expresado su frustración. "Es muy complicado, porque al final los pequeños salen resabiados", ha lamentado. Para él, es muy difícil negarles el móvil "cuando todos los de su clase lo tienen" y siente que no puede competir con los contenidos que ellas consumen, a pesar de que le gustaría que vieran las películas que él les recomienda.