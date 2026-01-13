Alfonso, ingeniero: "En Reino Unido el salario no es muy elevado pero la diferencia es la calidad de vida; las horas extras te las pagan al minuto"

El caso de Alfonso, un ingeniero de Jaén, ha sido expuesto en el programa 'Herrera en COPE' como un claro ejemplo de la fuga de talento que vive España. Alfonso emigró a Reino Unido, donde consiguió un trabajo como ingeniero con unas condiciones laborales excepcionales, aunque su sueldo "no era muy elevado". A pesar de la buena calidad de vida, regresó a España por motivos familiares, pero la precariedad que encontró le llevó a dejar su empleo.

Unas condiciones inalcanzables en España

La experiencia de Alfonso en Reino Unido incluía una jornada laboral de cuatro días, flexibilidad con las vacaciones y el pago de las horas extras "al minuto". Estas ventajas contrastan fuertemente con el mercado laboral español, al que no pudo readaptarse. "Es verdad que todas las cosas a las que me había acostumbrado en Reino Unido, aquí ya brillaban por su ausencia", lamenta el ingeniero, quien finalmente dejó su puesto a los tres años y se reinventó como docente en busca de estabilidad.

La sangría del capital humano

El éxodo de profesionales como Alfonso no es un hecho aislado. Según se ha detallado en el espacio 'Antes de que pase', ocho de cada diez empresas en España tienen dificultades para encontrar personal cualificado. En 2024, cerca de 140.000 españoles emigraron, y la mitad de los expatriados con menos de 35 años tienen estudios superiores, lo que representa una pérdida de capital humano valorada en 155.000 millones de euros solo en 2022.

El profesor de economía en la Complutense, Antonio Salabria, explica la gravedad del problema. "Esas personas con alta cualificación han sido formadas aquí, con una inversión que se ha realizado, pero luego el aprovechamiento de ese capital humano se desarrolla fuera", señala. Salabria insiste en que para retener y atraer talento es necesario replantear las políticas universitarias y empresariales, además de ofrecer mejoras salariales comparables con los países del entorno.

Nuevos destinos, mismos problemas

Aunque el Reino Unido ha sido un destino tradicional para los emigrantes españoles, el Brexit ha cambiado las reglas del juego. La corresponsal en el país, Eva Millán, ha explicado que ahora es "extraordinariamente difícil" acceder a empleos de baja cualificación que antes servían de trampolín. Se necesitan visados de trabajo y un patrocinador, lo que ha cerrado la puerta a muchos jóvenes que buscaban una primera oportunidad para crecer profesionalmente.

Irónicamente, uno de los lemas de la campaña del Brexit fue destinar más fondos a la sanidad británica (NHS), pero la realidad es otra. Según Millán, "la sanidad se encuentra ahora en una situación absolutamente catastrófica". El sistema público sufre huelgas constantes y ha visto un cambio en el perfil de sus trabajadores, con una disminución de personal europeo y un aumento de profesionales asiáticos y africanos.

Mientras tanto, otros destinos como Australia ganan una enorme popularidad. Los testimonios recogidos muestran salarios que permiten ahorrar 12.600 euros en menos de seis meses o cubrir todos los gastos con un empleo a tiempo parcial. Virginia Sanz, una gaditana en Perth, lo confirma: "Aquí veo que independientemente de lo que te dediques, es como, es tan fácil, yo siempre lo llamo como la vida fácil".