Río Tinto se convierte en el campo de pruebas de la NASA para buscar vida en Marte

En la sección 'A ciegas' de María José Navarro en 'Herrera en COPE', el investigador y director del Centro de Astrobiología (INTA-CSIC), Víctor Parro, ha explicado las sorprendentes similitudes entre Río Tinto, en Huelva, y el planeta Marte. La NASA lleva más de dos décadas utilizando este enclave español como un análogo terrestre para probar instrumentación y preparar futuras misiones al planeta rojo, debido a su parecido en color, mineralogía y condiciones extremas.

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Un laboratorio natural en la Tierra

Víctor Parro ha detallado que el parecido va más allá del color rojizo. La clave está en la mineralogía basada en el hierro y el azufre. Incluso "el polvo rojizo que se levanta es un buen análogo de lo que podría ser el polvo marciano", ha señalado el experto, un factor relevante para las misiones espaciales. Esta semejanza ha convertido al parque minero de Huelva en un escenario ideal para la investigación.

El polvo rojizo que se levanta es un buen análogo de lo que podría ser el polvo marciano" Víctor Parro Investigador y director del Centro de Astrobiología

Ensayos para la conquista espacial

Desde principios de los años 2000, el Centro de Astrobiología y la NASA han colaborado en proyectos en la zona. "La idea inicial era probar instrumentación para la búsqueda de vida en el subsuelo", ha afirmado Parro. Estos trabajos han incluido perforaciones de hasta 160 metros para estudiar cómo los microorganismos obtienen energía de los minerales. En proyectos posteriores financiados por la Unión Europea se ha llegado a perforar hasta 600 metros.

Uno de los hallazgos más sorprendentes fue descubrir microorganismos viviendo a 600 metros de profundidad en completa oscuridad. Estos descubrimientos refuerzan la idea de que la vida puede existir en condiciones extremas, lo que Parro resume de forma contundente: "La vida es muy recalcitrante". La capacidad de los seres vivos para adaptarse a entornos hostiles abre la puerta a la posibilidad de encontrarla fuera de la Tierra.

Hay bacterias que respiran hierro" Víctor Parro Investigador y director del Centro de Astrobiología

Condiciones para la vida en Marte

Respecto a la posibilidad de que la vida prospere en Marte, el experto ha explicado que la atmósfera de CO2 no sería un impedimento. De hecho, gracias a lo aprendido en Río Tinto, se sabe que "hay bacterias que que respiran hierro" o percloratos, compuestos presentes en el planeta rojo. El principal obstáculo, según Parro, sería "otra química que hay en el suelo", como derivados del cloro "que podrían ser casi el equivalentes a la lejía".

Para quienes deseen experimentar este paisaje marciano sin salir de España, el Museo Minero de Río Tinto ofrece visitas a la zona de Peña de Hierro y una ruta en un tren turístico. Este recorrido atraviesa la zona de Las Zarandas, permitiendo a los visitantes contemplar de cerca las aguas de color ocre y el asombroso entorno que estudia la NASA.