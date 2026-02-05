Omar Rueda, psicólogo: "Las personas con poco conocimiento no saben que se equivocan porque no tienen la capacidad metacognitiva"

En el programa 'Herrera en COPE', dentro de la sección 'A Ciegas’ de María José Navarro, el presentador Alberto Herrera ha conversado con el psicólogo Omar Rueda sobre un fenómeno cada vez más visible en la sociedad y, especialmente, en las redes sociales: el efecto Dunning-Kruger. Este sesgo cognitivo explica por qué "cuando no sabes lo que no sabes, la ignorancia no pesa, se exhibe", una trampa mental que afecta a todo tipo de personas y que tiene importantes consecuencias colectivas.

El origen del sesgo: "No saben que se equivocan"

El efecto Dunning-Kruger, identificado en 1999, describe cómo las personas con escasa habilidad o conocimiento en un área tienden a sobrevalorar su propia competencia. El psicólogo Omar Rueda, autor de 'Los narcisistas que nos rodean', lo explica como un sesgo cognitivo que opera de una forma particular: "Las personas con poca habilidad y que tienen un conocimiento muy muy escueto sobre un área determinada, tienden a sobreestimar su primera competencia".

El verdadero problema, según Rueda, no es solo el error en sí, sino la incapacidad de percibirlo. "No solo se equivocan, lo peor de todo es que no saben que se están equivocando porque no tienen la capacidad metacognitiva para darse cuenta de eso", ha afirmado durante la entrevista. Esta falta de autoconciencia les conduce a una confianza desmedida que les impide reconocer sus propios fallos.

Esta idea contrasta con el pensamiento socrático que ha recordado Alberto Herrera: "Solo sé que no sé nada". El presentador ha señalado que, paradójicamente, los grandes pensadores son los que más dudas albergan. Rueda ha suscrito esta idea, definiendo la duda como "el movimiento natural de la inteligencia" y una muestra de "respeto hacia el saber propio".

El riesgo en la sociedad y las redes sociales

El auge de este fenómeno presenta riesgos para la sociedad. Cuando el debate político se fundamenta en eslóganes y conceptos fáciles, "caemos en lo dogmático" y se pierde la capacidad de construir una "conciencia crítica", ha advertido el psicólogo. En este contexto, la reflexión profunda queda relegada a un segundo plano.

El entorno digital actual amplifica este problema. Según Omar Rueda, "vivimos una cultura que premia la seguridad, no la reflexión", donde "se escucha más al que afirma fuerte que al que piensa despacio y con dudas, y una imagen vale mucho más que una idea". Esto convierte el sesgo en un problema colectivo, especialmente visible en las redes sociales.

Los jóvenes son particularmente vulnerables. Rueda ha explicado que, durante la adolescencia, al construir la identidad, "los parámetros radicalizados de los polos son más fáciles de entender". Esta búsqueda de una estructura de personalidad sólida hace que los adolescentes sean "mucho más manipulables" ante afirmaciones contundentes, aunque carezcan de base.

Del Dunning-Kruger al síndrome del impostor

Como consejo para los padres, Omar Rueda ha recomendado "alimenten la duda" en sus hijos. "Hay que dudar de todo, y es bueno dudar de todo porque se puede construir a partir de ahí", ha insistido, subrayando la importancia de que los jóvenes "construyan su propia estructura de pensamiento con sus valores" y no acepten nada "a la primera".

En el extremo opuesto al Dunning-Kruger se encuentra el síndrome del impostor. Rueda lo ha descrito como la situación de "personas que son supervaliosas, superválidas, supercompetentes, y que no se atreven a exteriorizar sus competencias porque tienen una voz interna que les hace dudar". Saben que, en realidad, no saben nada, lo que les genera una profunda inseguridad.

El propio Alberto Herrera ha confesado sentirse más cerca de este último síndrome, afirmando que a veces se pregunta: "¿yo qué hago aquí?". "Prefiero tener el síndrome del impostor al Dunning-Kruger", ha admitido. Por su parte, María José Navarro ha concluido reflexionando sobre lo "complicado" que es encontrar un término medio entre ambos extremos.