Arun Mansukhani, psicólogo, sobre el síndrome del impostor: "Es más fácil que las mujeres tengan este síndrome y los hombres, a la inversa con el 'Dunning-Kruger'"

El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico que lleva a personas exitosas a dudar de sus capacidades y a sentir que no merecen sus logros, atribuyéndolos a la suerte en lugar de a su talento. Este tema ha sido abordado en el programa Herrera en COPE, en la sección 'A Ciegas' de Sofía Buera con María José Navarro, donde han contado con la participación del reputado psicólogo Arun Mansukhani, quien ha arrojado luz sobre las claves de este síndrome.

¿Qué profesiones son más vulnerables?

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Mansukhani ha explicado que este fenómeno es más frecuente en profesiones que combinan tres características: complejidad, ambigüedad en la evaluación y alta competencia. Por este motivo, el mundo del arte es especialmente propenso. "Los criterios de éxito son muy ambiguos. Son muy dependientes del éxito del público, el gusto del público cambia", ha señalado el psicólogo.

Esta ambigüedad, unida a la idealización del público, crea una brecha entre la autopercepción del artista y la imagen que los demás tienen de él, como ha ocurrido a cantantes como Dani Martín o Manuel Carrasco. Esta distancia alimenta la sensación de fraude. "Yo hay una gran distancia entre cómo yo me siento y cómo veo que la gente me percibe, y eso genera también mucha sensación de impostor", ha detallado Mansukhani.

El efecto Dunning-Kruger, el reverso del impostor

En el lado opuesto se encuentra el efecto Dunning-Kruger, que afecta a personas que tienen un exceso de confianza en sí mismas a pesar de tener una competencia real baja. Arun Mansukhani lo describe como "el síndrome del que se ve mucho mejor o cree que sabe mucho mejor". Según el experto, este fenómeno, que puede rozar rasgos narcisistas, es más común en hombres, mientras que las mujeres tienden a confiar menos y, por tanto, son más propensas a sufrir el síndrome del impostor.

¿Cuándo se convierte en un problema?

Tener un cierto grado de síndrome del impostor no solo no es problemático, sino que puede ser saludable. "El síndrome del impostor empieza a resolverse cuando uno comprende que todos somos impostores", ha afirmado Mansukhani, rememorando el consejo de un profesor. La duda es sana porque "nos recuerda que nadie tiene verdades absolutas".

El problema surge cuando este sentimiento provoca autoboicot, impide aprovechar oportunidades o genera un malestar que paraliza. "La parálisis por análisis", como la define el psicólogo, es la señal de que se necesita ayuda profesional. Para combatirlo, es fundamental que la persona sea consciente del problema y quiera cambiar.

CORDON PRESS Síndrome del impostor

Como consejo final, Mansukhani ha recomendado "intentar tener una visión objetiva de tu competencia, escucha a la gente que te conoce, que te quiere, que generalmente no te quiere engañar". Reconocer que es normal sentir inseguridad al explorar nuevos terrenos es el primer paso para mitigar la sensación de ser un fraude.