Pipi Estrada rememora sus orígenes en la radio: ¿quién le dio su primera oportunidad?

Esta noche nos visita alguien muy especial para El Grupo Risa: José Manuel Estrada. Y lo es porque él tuvo mucho que ver en nuestro principio como grupo radiofónico.

Como siempre, tratamos de que conozcáis un poco más a nuestro invitado. En esta ocasión Pipi (Gijón, 1957) tiene bastante que contar, ya que tiene una dilatada trayectoria en los medios de comunicación; como reportero y contertulio deportivo, en radio, y como tipo popular en la tele en lo relacionado con la sociedad y la prensa del corazón.

Nos centramos más en lo radiofónico, que es lo que más nos mola. Mundo al que llega por casualidad, no sin antes haber hecho otras cosas que nada tienen que ver con el medio. Pipi nos cuenta cómo, cuándo y para qué vino a Madrid, y si ya entonces empezaba haciendo sus pinitos en la noche. ¿Cómo fue su llegada a la radio? ¿En cuál empezó? ¿Quién le dio aquella primera oportunidad? ¿Cómo llegó a trabajar con García? Todas estas preguntas las responde en esta entrevista.

Tantos años de viajes, de estadios, de conocer el famoseo (del futbol o no), dan para muchas anécdotas que comparte con nosotros. No os perdáis la historia del fichaje de Pedja Mijatovic por el Real Madrid, la de un escrutinio de una quiniela, informando en pleno directo en el programa nocturno de García, o esos momentos inolvidables –y muy graciosos- junto al gran Roberto Gómez. Aunque ha sido inevitable detenernos en García también, de quien cuenta alguna que otra historieta que no os deberíais perder. Fueron once años con él compartiendo micrófono, desde el año 83 hasta el año 94.

Opina de periodismo, diferencia el de antes y el de ahora, el trato con los futbolistas antes, el trato con los de ahora, con cuáles se ha llevado bien, por qué… Ya os decimos que ha sido unos muy animados minutos de radio, que como siempre que traemos a amigos, se nos han pasado volando. Dadle al play y ya veréis, ya…

