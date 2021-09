La desternillante entrevista en la que Siro López explica al Grupo Risa qué es Twitch

No es la primera vez que viene como invitado pàra abrir el programa. Ya lo hizo con el jefe de deportes de la Cadena COPE, Xuancar González, después de un mundial de baloncesto donde la selección española nos hizo disfrutar nuevamente de lo lindo. Pero hoy Siro viene por algo distinto. Hoy viene a hablarnos del mundo Twitch. Sí, ese que se ha colado de rondón en nuestras vidas, que está tan de moda y en que cada cual puede tener su propio canal en busca de suscriptores.

A los que somos un poco más talluditos nos viene bien que Siro, que acaba de cumplir los 65 y que, por tanto podría jubilarse, nos explique de qué va este mundo. Y es una voz autorizada porque a su edad lo está petando. Queremos saber qué es eso del universo Twitch, cómo puede uno abrirse un canal, qué infraestructura conlleva, cómo funciona, todo.

Siro no tenía intención ninguna de adentrarse en esta aventura hasta que su hijo le animó. Nos cuenta cómo. Y hoy no le ha quedado más remedio que teñirse de azul porque apostó hace poco con Ibai llanos y Rubén Martín a que no iba a llegar a los 2.000 suscriptores. Por cierto, fue el pasado 31 de agosto, el último día del mercado de fichajes en la que no se hablaba de otra cosa sino de la posible llegada de M’bappe al Real Madrid, cosa que no se produjo.

Una charla con un amigo en la que nos insta a que abramos nuestro propio canal en esta plataforma de amazon. No sé qué opinaréis vosotros. Os animamos a darle a play porque si también vosotros estáis pensando en abriros vuestro propio canal, esta entrevista os resultará más que interesante. O eso creemos.

