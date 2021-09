Alberto Herrera se sincera y cuenta cómo se siente tras ponerse al frente de "Herrera en COPE" en verano

Alzamos el telón de una nueva temporada de La Noche con el Grupo Risa y lo hacemos entrevistando a Alberto Herrera Montero. No es la primera vez que Alberto se pasa por el programa. Ya en su día vino a nuestro estudio para echar un rato de radio, convirtiéndose además en nuestra entrevista más escuchada hasta la fecha.

Esta semana nos apetecía hablar con él después de un verano que no olvidará fácilmente. Junto con Bárbara Archilla y durante los meses de julio y agosto, ha conducido ‘Herrera en COPE’ desde las 10h aprovechando la ausencia de Carlos por vacaciones, y hemos querido conocer de primera mano cómo ha sido esa experiencia para él. Cómo le llegó la oportunidad, quién se lo ofreció y cuándo, si lo esperaba, qué otros planes tenía para el periodo estival, y hasta qué punto le trastocó todo lo que tenía pensado hacer. Porque Alberto no ha parado en todo el año. Porque Alberto no sabe parar. Se entrega en cuerpo y alma en todo lo que hace y eso lo lleva en los genes. Es un currante nato.

Hablamos con él de la inexorable crítica que acompaña a la responsabilidad presentar un programa de la envergadura de ‘Herrera en COPE’. La constructiva y la que no lo es. ¿Hubo alguna sección que le hubiera gustado hacer que se quedada en el tintero? ¿Algún compañero al que ha echado de menos y que le hubiese gustado tener al lado estos meses?

Una charla en la que nuestros personajes le preguntarán cómo ha hecho el programa puntualizando alguna que otra cosita, algún que otro detalle. Hablar con Alberto siempre es un placer. No solo por sus cualidades como personas, que las tiene y muchas, sino además porque es un muy buen tío. Y esta semana nos apetecía arrancar la temporada con él.