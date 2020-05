Schlichting: «No vamos a permitir que cercenen la libertad de información»

Cristina López Schlichting, presentadora del programa "Fin de Semana" de COPE, ha sostenido este jueves que, pese a los deseos de algunos de coartar la libertad de información, los medios de comunicación no van a permitir dicho ataque. En un café virtual con ocho de sus oyentes, la comunicadora ha manifestado sentir un temor por el recorte de libertades de los últimos meses y la perspectiva futura del país. "En otras épocas podía estar indignada con la gestión económica. Pero mi temor de ahora es mayor. Yo he debatido con Pablo Iglesias y él es partidario de la democracia del pueblo soviético y que lamenta la caída del Muro. Esto me tiene espeluznada. Que a estas alturas se pueda decir que algo tan terrible sea un ejemplo, me pone los pelos de punto", ha dicho.