Valverde explica los motivos de su marcha del Athletic: "Ya venía meditando desde hace tiempo"

Ernesto Valverde ha explicado los motivos de su decisión de no continuar como entrenador del Athletic Club la próxima temporada. Un día después de su anuncio oficial, el técnico ha aclarado que se trata de una resolución muy meditada para "facilitar esa situación" al club ante el proceso electoral que se celebrará a final de temporada.

Una decisión "de bastante tiempo atrás"

El 'Txingurri' ha insistido en que no es una decisión impulsiva. "Simplemente fue un anuncio de algo que ya venía meditando desde hace tiempo. No es una decisión reciente, ni siquiera de hace pocos meses, sino de bastante tiempo atrás", ha declarado Valverde.

No es una decisión reciente, ni siquiera de hace pocos meses"

Compromiso y unidad hasta el final

La confirmación de su marcha, adelantada por Álvaro Rubio en ‘Deportes en Herrera en Cope en Euskadi’, llegó con un vídeo en el que afirmaba: "Esta comparecencia es para anunciar que la temporada que viene no voy a ser el entrenador del Athletic". Pese a todo, ha garantizado la máxima implicación para el tramo final: "Nos quedan diez partidos de liga importantes en los que lo vamos a dar todo". Además, ha hecho un llamamiento a la unidad: "Si estamos todos juntos, lo podemos conseguir sin ninguna duda".

Si estamos todos juntos, lo podemos conseguir sin ninguna duda"

Elogios a la figura del 'Txingurri'

La figura de Valverde ha sido reconocida por personalidades del fútbol. Mari Lacruz ha asegurado no ver "una persona mejor para este equipo", mientras que Serra Ferrer lo ha definido como una "gran persona, muy buen entrenador", destacando su faceta tanto profesional como humana.