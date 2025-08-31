Paufeel propone en Fin de Semana una receta que va a encantar a los más jóvenes
Paula Monreal nos sorprende con una idea de aperitivo sencilla de preparar
¡Es domingo! Paula Monreal, Paufeel, nos propone este domingo un aperitivo delicioso: ¡Sándwiches de pepinillos!
Ingredientes para 1 personas:
8 láminas de pepinillo
Queso parmesano a demanda
Para el relleno:
1 cucharadita de mayonesa
Rúcula
Loncha de jamón cocido
2 rodajas tomate
1/2 aguacate
1 chalota o media cebolla
Elaboración:
Seca bien los pepinillos y ponlos sobre una cama de queso, añade un poco más de queso por encima y lleva a tu freidora de aire durante 12 min a 180 grados, en el horno serán unos 20 min a 180 grados. El tiempo dependerá de la potencia de horno y freidora, sabrás que está hecho cuando esté dorado.