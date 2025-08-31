Paufeel propone en Fin de Semana una receta que va a encantar a los más jóvenes

¡Es domingo! Paula Monreal, Paufeel, nos propone este domingo un aperitivo delicioso: ¡Sándwiches de pepinillos!

Ingredientes para 1 personas:

8 láminas de pepinillo

Queso parmesano a demanda

Para el relleno:

1 cucharadita de mayonesa

Rúcula

Loncha de jamón cocido

2 rodajas tomate

1/2 aguacate

1 chalota o media cebolla

Elaboración:

Seca bien los pepinillos y ponlos sobre una cama de queso, añade un poco más de queso por encima y lleva a tu freidora de aire durante 12 min a 180 grados, en el horno serán unos 20 min a 180 grados. El tiempo dependerá de la potencia de horno y freidora, sabrás que está hecho cuando esté dorado.