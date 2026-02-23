La izquierda se abona a la 'refundación': el cambio de nombre que no asegura la supervivencia política

El mandato de renovarse o morir se aplica también al mercado electoral, tal como ha señalado el periodista Jorge Bustos en 'Herrera en COPE'. En este contexto, la izquierda a la izquierda de la extrema izquierda se enfrenta a la necesidad de reestructurarse para no desaparecer, un proceso que se ha bautizado como 'refundación'.

La 're, re, re, refundación'

ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST Refundación, por Jacobo Bergareche | Traficantes de Palabras Traficantes de palabras Escuchar

El escritor Jacobo Bergareche, en la sección 'Traficantes de Palabras', ha definido esta estrategia como una 'performance política' que ya es tradición. Con ironía, Bergareche ha sugerido que debería llamarse 're, re, re, refundación' o 'recontrarefundación', señalando a formaciones como Compromís, Communs, Más Madrid, Adelante Andalucía e Izquierda Unida.

A esta lista de partidos, según el escritor, se espera que se sume Unidas Podemos, que en su origen fue Podemos a secas. Bergareche ha llegado a bromear con que, siguiendo esta tendencia, pronto podría pasar a llamarse 'Pudimos'.

Una lección empresarial para la política

Este rebranding político, sin embargo, no es exclusivo de la izquierda. Bergareche ha recordado el caso de Convergència, que evolucionó al Partit Demòcrata Europeu Català, luego a Junts per Catalunya y ahora es simplemente Junts. "Parece que el nombre disminuye a la vez que su electorado", ha comentado.

EFE La portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras

Para concluir, Bergareche ha dirigido una sencilla lección empresarial a los políticos que cambian de máscara para sobrevivir. "Cuando la gente deja de ir a un restaurante es porque ya no le gusta la comida o porque no se pueden permitir sus precios, y para salvar el negocio no sirve de nada cambiarle el nombre al local si se mantiene el menú y el cocinero", ha sentenciado.