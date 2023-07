Tomás Gómez: "PSOE y PP deberían llegar a un acuerdo, la gobernabilidad no puede depender de los extremos"

Tomás Gómez ha pasado este domingo por los micrófonos de COPE para analizar la campaña electoral y el papel de Pedro Sánchez al frente del PSOE. El que fuera líder de los socialistas madrileños ha abogado por un pacto entre PP y PSOE para evitar que "los extremos y los que quieren romper el Estado" controlen la gobernabilidad de España.

En primer lugar, ha reconocido que fue un "error" confiar en Sánchez en el año 2014, ya que "ha superado límites que nunca deberían haberse superado", en concreto, se ha referido a los cuatro más destacados, según su criterio.

Las líneas rojas que ha superado Sánchez

"La primera línea que ha trasgredido es el pacto con Podemos, no existe en Europa nada parecido. Con 85 diputados, Sánchez no debería haber llegado a Moncloa, pero para Sánchez lo importante es el fin, le dan igual los medios. El segundo error es dividir a los españoles en dos y eso no se puede hacer", ha comenzado enumerando.

Tercero, el tema de Bildu y los herederos de los asesinos de ETA. Hay un camino que tienen que recorrer, que es pedir perdón, no le puedes dar las llaves de la gobernabilidad de este país a aquellos que hasta hace poco mataban y en cuarto lugar el tema de los independentistas. La Constitución se hizo con un esfuerzo y que Sánchez sea capaz de reforma el código penal y haya puesto de rodillas ante los independentistas es algo que nunca más puede ocurrir", ha añadido.





Qué debería hacer Sánchez si el PP gana las elecciones

Ante la pregunta de qué debería hacer Pedro Sánchez si gana el PP las elecciones del próximo domingo, Gómez recuerda los datos de las encuestas y lanza una propuesta. "Entre el PP y el PSOE, van a ostentar en torno al 72% del Congreso, si las encuestas aciertan. No es razonable que los que configuran el 28% sean quienes manden e impongan su fuerza para gobernar. Si el 72% de los ciudadanos de los escaños es lo que los ciudadanos dan su mandato en las urnas, es el 72% tiene que entenderse para que este país vaya por una senda de moderación, de centralidad y de normalidad", ha afirmado.

"El Partido Socialista y Partido Popular deberían llegar a un acuerdo una vez que pasen las elecciones generales para que ocurra lo que ocurra, no se vuelva a deteriorar el estado en función de los intereses de los extremos, ni en función de los intereses de los que quieren romper este país. La gobernabilidad no puede estar en manos de los que no quieren el Estado", ha sentenciado durante su entrevista en 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting.

El futuro de Sánchez tras el 23J Por otro lado, el que fuera alcalde de Parla ha puesto el foco en las encuestas para referirse al futuro del actual presidente del Gobierno. "Los sondeos y las encuestas apuestan hacia una línea muy clara, que el PP va a ganar y el PSOE va a perder algunos escaños. Pedro Sánchez desde el principio tenía muy difícil ganar estas elecciones porque tiene dos plomos en las alas, sus pactos y que ha dicho muchas cosas y luego ha hecho lo contrario". "El PSOE no está cayendo más en las encuestas porque sus socios de gobierno están todavía peor. Pero desde luego, la gobernabilidad de España no puede estar ni en manos de los extremos ni en manos de los que quieren romper el Estado, y me da igual qué extremo sean y quiénes sean aquellos que quieran romper el Estado", ha añadido. "El 24 de julio hay dos ámbitos muy diferentes interconectados. El PSOE tiene un problema institucional, si el 23 de julio el PP necesita los votos de Vox para llegar al gobierno, ¿qué va a hacer el PSOE? ¿Dejarlo o sentarse con el PP?", ha reflexionado en COPE.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por último, ante la pregunta de cómo será el momento en el que Sánchez tenga que pasar el mando, Gómez se ha mostrado contundente: "Pedro Sánchez no tiene en la cabeza dejar su responsabilidad en el PSOE, no tengo ninguna duda. Aunque sea insostenible, ya veremos cuál es la reacción del PSOE".