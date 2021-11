La sorpresa de un veterinario al recibir un 'perro' herido y ver de qué se trata: "Imposible no darse cuenta"

Hace unos días, en una carretera de A Coruña, una mujer atropelló sin querer a un animal y avisa de lo ocurrido a una persona que reacciona y se dirige a Protección Civil. El animal, que no había muerto, buscó protección en la maleza y se quedó tumbado a unos 60 metros del accidente, que es donde lo encontraron. Lo recogieron, estaba herido y era un cachorro, por lo que lo llevaron a un centro veterinario.

José Luis González Fraga, responsable de la clínica Xarope, en Laracha, fue el que lo atendió y este domingo ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana de COPE para explicar quién les avisó de que llegaría el animal hasta el centro y cómo se percataron de que, en efecto, no se trataba de un can. “Los servicios de protección civil nos llaman a media mañana y nos dicen que hay un perro herido en la carretera y que nos lo traen al centro para ver qué podemos hacer por él”, comienza recordando. Lo que no esperaba es lo que descubrió después.









La sorpresa del veterinario con el perro



“La sorpresa fue que, al llegar, se trata de un lobo”, reconoce. Y es que, para el responsable de la clínica, fue algo de lo que se dieron cuenta casi inmediatamente. “Es muy obvio, la diferencia con un perro es más que evidente. Se trata de un cachorro de unos 6 meses de edad y 25 kilos pero, aunque sea un cachorro, la estructura ósea, la conformación de la cabeza, las orejas... Todo es diferente, imposible no darse cuenta”, comenta.

Y es que el animal llegó a la clínica con dos de las cuatro patas seriamente dañadas. “La pata trasera y la delantera derecha con fracturas, tibia y peroné fracturada atrás con una herida abierta y contaminada, además de fractura de fémur”. De no haber sido atendido, hubiese muerto, como reconoce el veterinario. “Sería un animal que no podría ni moverse, en la naturaleza no podría defenderse”.









¿Dónde está el animal ahora?



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Te da pena ver a ese animal así, porque con las heridas que tenía y ese tipo de fractura te imaginas que no va a llegar a buen término”, comenta pesimista González Fraga a la presentadora del programa. “Lo primero que hicimos fue aplicar anestesia para aliviar el dolor”. Eso sí, recuerda que con los lobos hay que tener cuidado: “Son animales desconfiados y hay que tener especial atención. Es cierto que el animal llegada en estado de shock, pasó varias horas entre la maleza, no es que estuviera muy fiero”.

Pero, ¿qué ha ocurrido ahora con el lobo? “Ahora está en el centro de recuperación”, tal y como explica el veterinario. “La entidad de las heridas, si fuera un animal doméstico tendría su reposo, pero en un animal de estas características es más difícil porque hay que hacerlo en su medio para que no pierdan su capacidad de supervivencia. No veo muy factible recuperar a ese animal por tratarse de un animal salvaje”, concluye.