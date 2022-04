El “síndrome de la cara vacía”: Marian Rojas advierte de las consecuencias de retirar ahora las mascarillas

Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en interiores a partir del próximo 20 de abril. Se aprobará previsiblemente en el Consejo de ministros del próximo día 19 y su uso quedará limitado a los transportes, los hospitales y los centros sanitarios. Eso sí, se aconsejará que también la utilice la población vulnerable. Una medida que puede suponer una liberación para muchos pero que, como explica en Fin de Semana de COPE la psiquiatra Marian Rojas, puede provocar lo que se conoce como el “síndrome de la cara vacía”.

“Ese síndrome de la cara vacía es los síntomas ansiosos que sentimos al retirarnos las mascarillas y sentir que estamos desnudos”, aclara la colaboradora a Cristina López Schlichting. “Es un momento en el que, como nos hemos acostumbrado a estar tapados, puedes ir serio, enfadado, taciturno, pero antes de la pandemia tratabas de no ir enfadado, sonreír si te cruzas con alguien, pero la mascarilla te ha dado la oportunidad de encerrarte en ti mismo”.

Y es que, como apunta la experta y divulgadora, la mascarilla había conseguido generar “una capa en la que no tenías que hacer nada, al revés, estaba bien visto no acercarte, no quitártela...” subraya Rojas. “Es un hábito que ha generado una serie de consecuencias en la conducta, que muchos nos hemos dado cuenta. De repente, vas sin mascarilla y sin nada y te preguntas cómo llevas la cara, y hay mucha gente que se ha puesto gafas de sol, mucha gente me lo ha dicho”.









Marian Rojas: “En EEUU te miran mal si vas con mascarilla”



“Igual que no fue fácil ponérsela no va a ser fácil quitársela”, apunta la médico psiquiatra. Y es que Rojas hace mención a un artículo reciente en el que se apuntaba a que el 80% de personas no se quitará la mascarilla en interiores a partir del 20 de abril. “El otro día leí un artículo que explicaba que 8 de cada 10 españoles van a seguir llevándola aunque no sea obligatoria. Me parece un porcentaje muy alto teniendo en cuenta que, llegando el verano, la gente quiere una sensación de libertad”, cuestiona.

Por su parte, la presentadora de Fin de Semana, Cristina López Schlichting, señala que “si es verdad que hay un aferramiento”. “El otro día un paciente que vive en Estados Unidos me decía que la gente que sigue llevando la mascarilla allí le miran por la calle como pensando “pobrecillo, que no lo ha superado”, confiesa la psiquiatra.









“Hay gente con agorafobia tras la pandemia”



Según apunta Marian Rojas, hay una cosa que debemos saber: “los tiempos psicológicos no son los tiempos legales”. “Como nuestra piel se ha acostumbrado a que no es bueno tener contacto cercano se protege, y nos han hecho creer que la mascarilla es como si fuera un escudo, una capa mágica”, explica la experta sobre la estrategia de comunicación de Sanidad para que nos pusiésemos la mascarilla hace meses.

“Hay gente que ya tiene hasta agorafobia, le crea ansiedad. Cada uno ha vivido la pandemia de forma diferente”, matiza.