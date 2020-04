Schlichting: "Ni una llamada de Sánchez a la oposición para las salidas, menudos pactos de la Moncloa"

Muy buenos días España, en este domingo 26 de abril en el que hay más lluvias en general que ayer y más inestabilidad dentro de un tiempo muy primaveral. Sobre todo caerá en la mitad norte de la península y en el este pero, aunque puede que bajen las temperaturas, nos mantendremos en torno a 20 grados y desde luego los superaremos en Valencia, Andalucía o Canarias.

Día D, que hay que ver la que estamos dando con la salida hoy de los niños hasta 14 años, pero es que son ya 43 días encerrados y se vive como una fiesta. No os agobiéis si alguno de vuestros hijos se resiste a salir. Algunos críos han interiorizado lo de que en la calle hay un “bicho” que lo puede “matar” y necesitan tiempo. La psiquiatra Marián Rojas advertía ayer en Fin de Semana que hay que dejarlos a su ritmo.

DA LA SENSACIÓN DE QUE NOS ACELERAMOS

Ayer el presidente nos sorprendió anunciándonos también que el sábado próximo podríamos todos hacer deporte solos por la calle o salir a caminar con nuestros compañeros de confinamiento.

Es llamativo este anuncio porque el endurecimiento de las medidas fue tan taxativo que ahora da la sensación de que nos aceleramos. Habrá que estar atentos a los datos que proporcionan las autoridades sanitarias. Hoy hay reunión con las comunidades autónomas y es posible que Pedro Sánchez haya reaccionado así ante la presión de los que quieren empezar ya, este lunes, la desescalada. Es el caso de Canarias, que fue la primera en padecer casos de turistas con coronavirus y va por delante en cuanto a control de la epidemia.

Casi todas las comunidades han presentado planes de la llamada desescalada y luego hay un caso de deslealtad manifiesta. Quim Torra no sólo insiste en sus propias medidas, sino que su portavoz, Meritxell Budó, ha llegado al extremo de decir que en una Cataluña independiente no hubiera habido tantos muertos, Hay que tener cara, cuando la Sanidad está descentralizada, las residencias de ancianos son competencia exclusiva de Cataluña y el ejército se ha multiplicado en la limpieza de instalaciones siempre que se lo han pedido. El lema “Madrid nos roba” ha sido sustituido por “Madrid nos mata”. Es una paradoja que un Gobierno que se ha esforzado tanto en tender la mano a los independentistas tenga que recibir semejante desprecio y deslealtad.

MANIFIESTO CONTRA EL GOVERN CATALÁN

Tanto, que un grupo de artistas e intelectuales catalanes de izquierdas han firmado un manifiesto de protesta exigiendo al Governque no utilice el virus como “arma política” ni busque “enfrentamientos inútiles y muchas veces esperpénticos”. Entre los firmantes figuran la directora de cine Isabel Coixet, el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo, políticos, periodistas o escritoras como Carmen Domingo o Berta Marsé.

No debe el presidente sentirse presionado por las autonomías, lógicamente necesitadas de poner en marcha sus economías. En este sentido recordaba ayer Pedro Sánchez que las decisiones de unos repercuten en todos.

Es difícil gobernar España cuando se trata de ir todos a una, esto lo comprueban todos los presidentes, pero también es verdad que Pedro Sánchez sigue a su vez haciendo difícil que todos remen a una. Ayer se quejó el dirigente del PP, pablo casado, de que de nuevo se ha enterado por TV de las medidas de ayer. De nuevo se ha ahorrado el presidente una llamada telefónica que hubiese engrasado las relaciones. Así, pocos Pactos de la Moncloa son posibles.

EL GOBIERNO PRESCINDE DE LOS UNIFORMADOS

La misma actitud altiva se observa en las ruedas de prensa del Gobierno donde, a las restricciones la Prensa, se ha añadido la decisión de quitar a los uniformados, después de que el jefe de la Guardia Civil reconociese que la Benemérita ha recibido la orden de trabajar al servicio de la imagen del Gobierno, controlando los mensajes en su contra en internet.

Son estas posiciones las que alientan reacciones populares como las de ayer. Muchos ciudadanos se sumaron a una cacerolada contra el Ejecutivo a las siete de la tarde.

Debiera Pedro Sánchez extremar la prudencia porque en Italia la indignación de la muerte por las numerosas muertes se ha expresado en una plataforma de 50.000 personas en facebook que se han constituido como parte civil en una acusación contra el gobierno italiano por “epidemia culposa”. Las cifras oficiales en Italia hablan de 26.000 fallecidos pero se calcula que podría haber otros 10.000 sin contabilizar. Los familiares quieren saber la verdad, por qué se han cometido tantos errores en la gestión de la crisis del coronavirus y cuáles se podrían haber evitado. La fiscalía de Bérgamo, en Lombnardía, ha puesto en marcha una investigación.

El fundaro de la plataforma de internet, Luca fusco, cuyo padre ha fallecido en la pandemia, sigue muy de cerca la situación en España y ha declrado: “Aún no logramos comprender cómo dos semanas después de que el virus explosionara en Italia, las autoridades españolas cayeran en errores como la manifestación del 8 de marzo por la Fiesta de la Mujer. En España No se podía no saber que en Italia se estaba produciendo una catástrofe”. Pasada la emeregencia sanitaria, repite, empieza el tiempos de la justicia.