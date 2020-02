Schlichting: "El Artículo 155 en agua de borrajas"

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denuncia a Venezuela por las vinculaciones del régimen con el narcotráfico y nos pilla a nosotros con la vergüenza en alta. Al parecer, el Gobierno de España está "trufado", empezando por la vicepresidencia, evidentemente. Esto se debe a los elementos financiados por el país latinoamericano que conocen, y están implicados en sus orígenes y relaciones turbias.

Precisamente, son estos los que han participado en la mesa de diálogo con Cataluña. Por lo visto, todas las autonomías tienen que aguantar el tratamiento excepcional que la autonomía catalana recibe con relación a las autoridades. Lo que supone una profunda injusticia para lugares como Almería, -en donde no hay ave-, o puntos en los que el tren llega con cierto nivel de dificultad, como es el caso de Extremadura. Estos sí que son lugares con malas infraestructuras y con situaciones económicas en segundo término que, verdaderamente, merecen mayor atención. Pero ya se sabe, el que no llora, no mama.

Incluso vemos cómo el Gobierno se reúne con los agentes representantes de la Generalitat y se queda aquello del Artículo 155 de la Constitución española en "agua de borrajas". Además, apreciamos que tanto Junqueras como sus amigos salen de prisión y, de repente, ocurre que aquello que fue gravísimo en el 2017 ahora es perfectamente normal.

Ya sabéis lo que ocurre con esta clase de acercamientos: el Gobierno obtiene sus presupuestos y los independentistas alcanzan un gobierno en Cataluña. A saber lo que puede ocurrir con un Estado liderado por Esquerra Republicana de Catalunya, los socialistas y Podemos.

Aquí hay paz, después gloria y, -para escándalo de todos-, comieron perdices y fueron muy felices.