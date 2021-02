Un sacerdote iraquí, sobre el viaje del Papa: “Se está cumpliendo un sueño, hemos sufrido mucho”

Esta semana es el arriesgado viaje del Papa a Irak. Los musulmanes también han sufrido las hostigaciones de los integristas del estado Islámico, y el Santo Padre lleva años apoyando a su religión. Esta visita del Papa se vive como un signo enorme de esperanza. Fin de Semana ha hablado con uno de los expulsados de estas situaciones. Varios testimonios han puesto nombre y apellidos a cómo se vive en Irak sin practicar la religión y en manos de terroristas islámicos.

El sacerdote iraquí Naim Shoshandy actualmente estudia en España y pudo escapar del territorio iraquí. Ha contado los recuerdos de aquel 6 de agosto, “un día negro en nuestra vida, porque es difícil recordar la salida triste y dolorosa que todos estos cristianos tuvimos que sufrir. Teníamos nuestros recuerdos momentos y recuerdos personales, pero cuando salíamos, nos encontramos con días muy difíciles por dejar nuestra vida por no saber qué iba a pasar al día siguiente”.

El padre tuvo que sacar a varios niños de los cascotes de los edificios: “A las 5 de la mañana, empiezan a caer bombas y cayeron sobre nuestros vecinos. Eran momentos muy difíciles, les llevé a la Iglesia para hacer un entierro rápido, porque teníamos que salir de allí, las bombas cada vez estaban más cerca. Nosotros teníamos que guardar la Fe en Cristo y también la vida de la gente”.

De esta huida, el padre no pudo llevarse practicamente nada, “pero pude ir corriendo a mi habitación, cogí un icono de la Virgen, una Cruz y un Rosario. Las armas del cristiano verdadero, para que me acompañen siempre. MI familia ha regresado gracias a la Ayuda de Iglesia Necesitada. Mi madre y mis hermanas han vuelto a casa, la situación es difícil,pero están mejor que en el campo”.

Volver fue desolador, “las casas de mis hermanas estaban derruidas y la de mi madre estaba quemada a la mitad. La población sigue bastante dispersa, la gente se ha ido a otros países. No me sé el número correcto, pero antes había mas de dos millones de católicos en Irak, pero no te puedo decir el número exacto, quedarán más de 3.000 familias ahí” ha contado el padre Nainm Shoshandy

Este viaje del Papa es importante, lo esperan con ganas, como ha contado: “Estamos emocionados, es como un sueño, llevábamos mucho tiempo esperando esta visita, más de 20 años, después de Juan pablo II. Ahora el Papa va a cumplir este sueño, y esto significa que los pueblos de Oriente, que viven en un estado de duda y miedo, esto les anima para seguir viviendo con esperanza”.

Don Alberto Ortega, el nuncio de Chile, llegaba en 2015 a este país devastado donde apenas quedaba un 1% de cristianos: “Era una situación de bastante inestabilidad” comenta el nuncio. “Ha costado mucho, pero a nivel militar fueron derrotados, pero todavía el terrorismo sigue presente y es un desafío el acabar con esas tendencias”.