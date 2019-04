Margarita Robles: “La posición del PSOE es de 'no es no al independentismo”

La ministra de Defensa, Margarita Robles ha pasado este sábado por los micrófonos de 'Fin de Semana' donde ha eludido responder con claridad a la pregunta sobre un posible indulto a los líderes del 'procés' que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo. “Es inaceptable que cuando un procedimiento judicial está en marcha, desde la política se quiera incidir en su desarrollo”.

Con la sombra de un hipotético indulto a los separatistas catalanes, si son condenado, sobrevolando la campaña, Robles ha pedido “tranquilidad y esperar” a que finalice el juicio.

PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA COMPLETA EN 'FIN DE SEMANA'

La ministra ha recordado que el PSOE solo promoverá dinámicas y políticas si están dentro del marco establecido por la Constitución. Y sobre la independencia de Cataluña, ha sido clara: “no es no”. “Las líneas rojas son el respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico”, ha señalado.

Margarita Robles ha pedido el voto para el PSOE como partido “moderado y comprometido con Europa”.

Tras la polémica campaña Falcon Viajes de las Nuevas Generaciones del Partido Popular, la ministra le ha explicado a Cristina López Schlichting que no quiere una campaña electoral “con un tono bronco”. "No es serio y no es lo que quiero para mi gobierno ni mi país”.

En cuanto al CIS de Tezanos que otorga la mayoría absoluta a PSOE y Unidas Podemos, Margarita Robles ha aclarado que “las encuestas indican una tendencia y que el único sondeo válido es el de los ciudadanos a la hora de votar”.

Además se ha referido al informe del FMI que esta semana ha dado un toque a España por exceso de déficit. “Hay que cogerlo en su conjunto, y dice que la economía española es de las más potentes en al zona euro”, ha añadido.