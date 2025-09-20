Regla Bejarano, directora de la Fundación Cruzcampo: "Empezamos con 40 alumnos y ya tenemos más de 350 al año"

'Fin de Semana', con Cristina López Schlichting, ha viajado a Sevilla para celebrar el 30 aniversario de la Fundación Cruzcampo. La segunda conversación del día la han protagonizado Regla Bejarano, directora de la institución, y María Delgado, antigua alumna de la Fundación y actual jefa de Partida de Pastelería en Eneko Basque.

Delgado relata la experiencia de realizar el curso de hostelería de la Escuela Cruzcampo como algo que es "para toda la vida". Y eso que, antes de ver el anuncio, ella ni siquiera pensaba en dedicarse a la hostelería. Sin embargo, se formuló aquella pregunta que muchas veces precede a los pasos más grandes que damos las personas en nuestra vida; "¿Y por qué no?".

Lo que más llamó la atención de Delgado fue "la posibilidad de hacer prácticas fuera de Sevilla, en lugares de primer nivel en los que, además, si lo haces bien, luego puedes conseguir un puesto de trabajo". En su caso, se trasladó hasta Mallorca para realizar sus prácticas, una vivencia que, según sus propias palabras, "repetiría mil veces".

Y así llegó a la cocina, con estrella Michelín, de la que es jefa de Partida de Pastelería, Eneko Basque.

de 40 alumnos a más de 350 cada año

"Creemos que todo el mundo tiene un talento", explica Bejarano en antena, sobre qué impulsa a la Escuela a poner en marcha cursos tan ambiciosos. No obstante, la meta de la Fundación no llega a su final con el magnífico ratio de empleabilidad que han alcanzado, de un 80 por ciento, sino que busca que esa inclusión laboral sea de calidad.

Por eso colaboran con cocinas alrededor de todo el país, 21 de ellas premiadas con Soles de la Guía Repsol. Y por eso, también, cuentan con un equipo de profesores que no solo transmite conocimiento sobre cocina sino que, como indica Bejarano, "acompaña durante todo su crecimiento a los alumnos".

Un mensaje a los jóvenes que se lo están pensando

"Que se atrevan, que se animen, no importa tener o no experiencia", expresa Bejarano. La Escuela es una "gran familia, empezamos con 40 alumnos y ahora somos más de 350 por curso".