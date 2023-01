¿Qué es el síndrome de los niños 'hiperregalados' y cómo puede afectar a mis hijos el día de Reyes?

Los niños de toda España ya hacen la cuenta atrás para la noche más especial del año. En tan solo cinco días, los más pequeños se levantarán y correrán, emocionados, hasta el árbol de Navidad para abrir los regalos con los que les han premiado los Reyes Magos de Oriente por su comportamiento durante el año. Como cada año, los Reyes Magos entran en todas las casas, en silencio y sin hacer mucho ruido, para hacer magia y realidad las cartas llenas de regalos que han escrito los más pequeños de la casa.

Normalmente, sus Majestades saben elegir qué es lo importante de todas esas cartas. No obstante, a veces se les va un poco la mano y los zapatos se quedan pequeños para la cantidad de regalos. Un asunto que en 'Fin de Semana' hemos abordado con el neuropsicólogo Álvaro Bilbao y qué ocurre con el síndrome de los niños 'hiperregalados'.

¿Qué significa esto realmente? Según el experto, "muchos niños se despertarán el día seis y quizá porque han pedido muchas cosas o porque no les acostumbramos a elegir, han llegado su carta de regalos". Esto, por lo tanto, se traduce en que un niño se encuentre con demasiados regalos bajo el árbol, lo cual "genera confusión y muchos nervios". En este caso, lo único que conseguimos es que no niños no consigan centrar su atención en un solo regalo, sino que inmediatamente están mirando al paquete que haya al lado.

"Tanto los adultos como los niños tenemos una capacidad funcional limitada. Es decir, que no podemos ver muchas cosas a la vez", ha explicado Bilbao. En este sentido, ha querido poner el ejemplo del malabarista que "que está jugando con cuatro o cinco pelotas. Si le metemos una sexta, si superamos su capacidad de atención, se le caerían todas", ha asegurado. Con los niños, según el experto, ocurre lo mismo. "Tienen que prestar atención y con tres regalos tienen todo lo que pueden ver porque no son capaces de percibir más. La primera impresión con tres regalos es la misma que con cuatro, cinco, seis o siete porque no tienen capacidad de ver más de tres, ya que su cerebro no tiene más capacidad", ha agregado.

Consecuencias que puede tener para los niños el síndrome del niño 'hiperregalado'

Según Álvaro Bilbao, se trata de algo "puntual". En el momento de abrir los regalos, "va a estar muy nervioso, va a tener todos esos regalos y no va a saber por dónde empezar y no va a tener una consecuencia a largo plazo". No obstante, y la filosofía que él sigue, "es que con menos juguetes va a disfrutarlo más, va a disfrutar más de ese momento, se va a dar más cuenta de esos juguetes y los va a disfrutar más, esa sensación de tenerlo en la mano, de tenerlo por fin consigo, va a ser más consciente que si tiene siete u ocho regalos", ha contado en 'Fin de Semana'.

¿Podría esto hacer que los niños pierdan, a medio o largo plazo, la ilusión? Según el experto es probable. "De hecho, sabemos que cuando los niños tienen menos juguetes, los valoran más, pasan más tiempo jugando con cada uno de ellos". En este sentido, ha advertido, que el niño que "tiene dos o tres regalos va a sacarle más provecho, va a hacer más inventos e imaginación que los que tienen más".

En último lugar, el neuropsicólogo ha matizado que los juegues es algo que los Reyes Magos llevan a los niños para "el desarrollo de su imaginación, su capacidad de solucionar problemas y tomar decisiones", ha concluido.