Lo que no debes poner en tu mesa esta Nochebuena si no quieres que se rompa todo: el consejo de una experta

Hoy es Nochebuena y eso significa que damos por comenzadas las fiestas de Navidad, celebrando la Buena Noticia del nacimiento de Jesús. Es por eso que tendemos a juntarnos con nuestra familia y seres queridos, para celebrar lo que significa.

Y, por supuesto, lo hacemos de una forma muy especial, con una cena o comida copiosa, menús de lo más especiales y mucha bebida y comida para celebrar. También, como es obvio, preparamos una mesa y una casa a la altura de la celebración, por lo que la decoramos de la mejor manera posible y tratamos de crear un buen ambiente.

??Pan, fruta, y 170 pollos: la iniciativa de una familia de Huelva para dar de comer a los más necesitados en Navidad



?? Es lo que hacen Pepe y su familia y en @findesemanacope hemos conocido su historia ??https://t.co/iQWlsiilzf — COPE (@COPE) December 24, 2023

Pero, eso sí, hay que tener mucho cuidado con todo lo que ponemos porque, muchas veces, tendemos a recargarla y eso no es nada bueno. Así que para saber el orden en qué poner los adornos, los manteles o los cubiertos, hablamos con Begoña Pérez, o más conocida en redes sociales como La Ordenatriz.

Ella nos decía, por ejemplo, que para poner los cubiertos o las botellas de bebida, hay que organizarlo según dicta el protocolo: en orden de uso. En este caso, ella opta por poner la botella de agua o vino a la derecha. Además, dice que hay que optar por simplificar los platos, porque, muchas veces, molestan en la mesa.

Atento a los adornos si tienes niños

Ella misma nos decía que no es lo mismo una mesa en donde vaya a haber niños, adolescentes, abuelos, o los que no. Por eso, hace una recomendación muy clara: no hay que poner muchos adornos porque todo puede saltar por los aires.

Por ejemplo, dice que si vamos a estar con niños en la mesa, hay que evitar poner cualquier adorno en la mesa. Tanto, que si alguno de ellos lo coge y lo empieza a menear, podría romper el resto de decoración de la mesa. "Si hay niños pequeños, no con mucho adorno porque lo van a tirar" decía.

Ojo, porque también decía que, aunque sea una mesa íntegra de adultos, hay que poner especial cuidado con los adornos, porque deben estar a una altura inferior a nuestra vista para evitar que nos bloqueemos.

También nos daba un último consejo: aprender a delegar. Si somos los anfitriones de la casa y hemos invitado a unos cuantos, hay que aprender a delegar en nuestros hijos o familiares, encomendar a cada uno una misión.

Cómo limpiar la cocina

Las bayetas están en todas cocinas de nuestro país. Las utilizamos para limpiar, para secar, para quitar el polvo, pero ¿sabemos utilizarlas correctamente? Naturales, sintéticas, de microfibra, existen de muchos materiales. Podemos usarlas para quitar el polvo al mueble de madera del salón, para limpiar los restos de comida de la encimera, para secar los platos una vez lavados, y múltiples usos más de nuestro día a día.

En primer lugar, nos fijamos en el supermercado, y es que a la hora de ir a comprar encontramos bayetas de muchos tipos y es importante saber cuál es la mejor para cada rincón de nuestra casa. En este sentido, nuestra experta recomienda decantarnos por las de microfibra para todo, "lo más inteligente ahora mismo es elegir las de microfibra para todo", apunta.

?? ¿Con qué tipo de trapo debes limpiar tu cocina? La Ordenatriz desvela cuál es la mejor bayeta para tu hogar



Te damos las claves en @LaNochedeCOPE con @BeatrizPOtinhttps://t.co/NQZLb8Wf9C — COPE (@COPE) November 8, 2022

Esto se debe a que "tienen una tecnología atrapa polvo, quitamanchas, electroestática que facilita la limpieza, esto significa que podemos ahorrar en producto. Con estas bayetas podemos humedecerlas y solo con agua limpiar el polvo, sin necesidad de utilizar un producto adicional".