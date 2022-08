Un psicólogo pone fecha a la verdadera edad a la que empezamos a envejecer: Mucho antes de los 65

La mayoría de las personas viven bajo la condición del reloj de arena. Y es que hacernos cada vez más mayores es algo a lo que muchos temen. De hecho, un estudio publicado hace tan solo unos días reflejaba que los españoles situamos el inicio de la vejez nada más y nada menos que a los 74 años, mientras que, normalmente el consenso general se centra en los 65.Pero, ¿es realmente cierto?

A esta duda respondía en 'Fin de Semana COPE' el psicólogo Pedro Martínez, quien aseguraba que, en realidad, "estamos envejeciendo desde los 22", una edad a la que "nos vamos deteriorando poco a poco". Todo esto se debe a las modificaciones morfológicas y fisiológicas que aparecen como una simple acción del tiempo, algo que es inevitable. Al igual que la edad, que puede ser de varios tipos: biológica, aquella que tiene el cuerpo; cronológica, en años; psicológica e incluso social. Es por ello que, ¿es simplemente un número o una cuestión de actitud? "Es una actitud ante la vida", pues hay personas que aún cumpliendo años tienen un espíritu y un comportamiento de persona más joven.





¿Qué es lo que más nos preocupa a la hora de envejecer?

Este es un tema que, como decíamos al principio, suele preocuparnos bastante porque, simplemente, "recordamos cada día que estar joven es lo mejor", un contexto del que "debemos distanciarnos", advertía Martínez, quien apuesta por fijarnos en lo positivo, en la experiencia "que nos permite ver todo con otra óptica y que hace que remita el miedo", algo que si somos capaces de entender, hará que la suma de los años sea positiva. Ahora bien, ¿qué es lo que más nos preocupa a la hora de envejecer?Los problemas de movilidad, las enfermedades crónicas e incluso los problemas económicos, lo que hace que desarrollemos fobia al paso del tiempo, la cronofobia, o al simple hecho de hacernos mayores, la gerantofobia porque no estamos rodeados de seres queridos y nos vemos solos.

Son estas personas las que, además, llevan una vida más sedentaria en la que tan solo ocupan su día a día a ver, por ejemplo, la televisión, una "forma de entretenimiento pasivo" que deben cambiar por actividades que hagan que "las destrezas cognitivas se entrenen para conseguir que las células envejezcan mucho menos y estén entrenadas", explicaba el psicólogo. Si, por el contrario, eligen no hacer ningún tipo de cambio, es aconsejable que opten por programas como las películas de terror o las retransmisiones deportivas ya que, al menos, pueden comentarlas, lo que no ocurre con aquellos que se encargan de lanzar mensajes continuos, los cuales no procesamos y no convienen "porque desconectamos y nos metemos en pensamientos inclusivos no recomendables", finalizaba.