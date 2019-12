¿Por qué ya apenas tenemos hijos? Un bien necesario en cualquier sociedad

También han estado en el programa dos invitados: Alejandro Macarrón, demógrafo, director de la Fundación Renacimiento Demográfico y autor de 'El suicidio demográfico de España' (Ed. HomoLegens), e Ignacio García Juliá, pte. del Foro de la Familia.

Alejandro Macarrón ha explicado en Fin de Semana que el bajón demográfico “va a toda velocidad, más rápido de lo que yo pensaba. Es impresionante, piénsese que llevamos un fuerte crecimiento en España a nivel económico y, sin embargo, es increíble cómo cae la natalidad. Si seguimos así todo el año 2019 tendremos la menor cifra de nacimientos en siglos. Si cae y cae y cae, la sociedad tiene una pésima salud en valores, tenemos un futuro muy poco halagüeño”

Macarrón ha asegurado que uno de los deberes de la sociedad es “formar familias y tener niños, sin niños una sociedad sin niños es inviable y además queda envejecida. El concepto de que hay demasiada población en el mundo es falso, se siguen creando suficientes recursos. En el plano ecológico se dice que tenemos que destruirnos por el planeta y eso asusta. Me parece mostrenco, el primer deber de la especie es la supervivencia”.

Sobre el umbral actual de los 35 para tener hijos, “es tremendo”, explica el demógrafo: “Todo lo que he estudiado me ha llevado a ver un cambio en el modo de vida que ha conllevado muchas cosas positivas pero lamentablemente ha llevado a un cambio de mentalidad, éramos una sociedad familiar y eso casi ha desaparecido y la familia no entra, los niños son algo secundario. Nos hemos vuelto muy materialistas y solo importa el dinero. Y además la mitad de la gente no se casa. En todos los hogares los que más hijos tienen son las parejas casadas, es un hecho”.

Ignacio García Juliá, pte. del Foro de la Familia: “Esto tiene mucho que ver con la raíz profunda del compromiso, cuando una pareja se compromete de verdad, el futuro se abre y los planes de futuro son más viables. Cuando una pareja no hace eso, vive más el momento. Cuanto más fiel sea el vínculo, más abiertos estarán a la vida, es una estadística. Una familia muy unida tiene más hijos, es un hecho”.

¿Puede depender del bienestar económico? “Eso pensábamos hasta el año pasado, pero aun así la natalidad sigue decreciendo a pesar de las ayudas. Hay que buscar más motivos, seguramente tenga que ver con un cambio en los valores. Se separa mucho la sexualidad de la reproducción, eso ha ido calando con el paso de los años y ahora hasta se vende que tener un hijo viene mal, que te corta las alas de tu ocio o de tu movilidad, cuando las familias que tienen hijos al final ven que el hijo lo llena todo, pero para vivir eso hay que tenerlo”.

También ha intervenido Jorge Olcina, el 'hombre del tiempo' de COPE, para afirmar que “hay bastantes teorías que relacionan el clima con la natalidad, con los estados de ánimo, las distribución de las razas en la tierra. Parece ser que sí, que a mejor tiempo, mayor natalidad”.

Cristina, por su parte, ha asegurado que “la dificultad es máxima, la compatibilidad es inexistente. A los 54 años me pregunto en qué medida no me he perdido algo. Esto no es una cuestión de mujeres, hace falta un espacio en el que la familia sea importante”.