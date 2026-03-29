Paco Arango desvela las "señales de Dios" que ha presenciado durante su cuarto de siglo de lucha contra el cáncer infantil

El productor y cineasta Paco Arango ha presentado su nuevo libro, 'Si no crees en dios, te doy su teléfono' en el programa 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting. Durante la entrevista, el fundador de Aladina ha compartido algunas de las experiencias más extraordinarias que ha vivido en los últimos 25 años acompañando a niños con cáncer, historias que, según él, son señales de algo más grande.

Las señales del 'Míster'

Arango, que llama cariñosamente a Dios 'el míster', ha relatado uno de los sucesos más impactantes que recoge en su libro. La historia es la de Guzmán, un joven de 14 años que falleció, y cuyo padre declaró abiertamente que se iba a suicidar. Una abogada amiga de Arango, que no conocía al chico, empezó a soñar con él de forma insistente. En los sueños, Guzmán le enviaba mensajes para su padre, como: "dile a mi padre que no haga tonterías y que esté tan feliz como cuando jugábamos a los barcos", en alusión a una colección de barcos de la batalla de Trafalgar que compartían.

Tras varios sueños con detalles increíblemente precisos, como la presencia de su abuela Lola o la mención a un blog secreto que el padre había escrito llamado 'mi hijo y el esquimal', Arango decidió arriesgarse y contarle todo al padre. "Pasó de no querer vivir a querer matar al médico, pero por lo menos no se iba a suicidar", ha explicado el cineasta, para quien estas "trampas" de Dios demuestran que, aunque no pueda intervenir directamente, envía señales para evitar males mayores. Su fe, explica, le ayuda a dar sentido a la pregunta más difícil: "Si esto efectivamente es el principio de algo que sigue para la eternidad, ya la fórmula matemática cambia".

Si esto efectivamente es el principio de algo que sigue para la eternidad, ya la fórmula matemática cambia" Paco Arango Cineasta

Historias desde las trincheras

En el hospital, Arango ha aprendido a gestionar el dolor con una regla particular: "solo hay 8 segundos para llorar". Según ha contado, en medio de la lucha no hay tiempo para derrumbarse. "Cuando un padre está en medio de una lucha o una madre con su hijo ahí, no es el momento de llorar, es el momento de disparar", ha afirmado. Ha recordado cómo, tras despedirse de una niña que estaba falleciendo, tuvo que secarse las lágrimas inmediatamente para entrar en otra habitación a celebrar el cumpleaños de otra paciente.

Paco Arando y Cristina

Cuando un padre está en medio de una lucha o una madre con su hijo ahí, no es el momento de llorar, es el momento de disparar" Paco Arango Cineasta

El cineasta también ha subrayado la importancia de que los adolescentes sean tratados en hospitales pediátricos. Ha destacado que, gracias a iniciativas como las impulsadas desde su fundación, se ha logrado que los jóvenes de hasta 21 años permanezcan en un entorno más amable, lo que ha elevado la tasa de supervivencia en más de un 30% en comparación con los hospitales de adultos.

Un cineasta benéfico

La faceta artística de Paco Arango está completamente ligada a su labor solidaria. Es el único cineasta que dona el 100% de la recaudación de sus películas. Una de ellas, 'Maktub', nació de la promesa a Antonio, un niño enfermo que le pidió dos cosas para dejarle usar su historia: "primera, tengo que tener una novia, yo no voy a ser el calvo pringado sin novia" y, segunda, que el dinero se usara para construir "el mejor centro de trasplantes de médula ósea", un centro que hoy es una realidad.

Europa Press (Foto de ARCHIVO)ESTRENO DE MAKTUBEuropa Press Reportajes / Europa Press15/12/2011

Finalmente, Arango ha compartido una noticia personal: su próximo matrimonio con Begoña Aguilera, a pesar de haber afirmado siempre que nunca se casaría. Fue un consejo de su madre antes de morir lo que le hizo cambiar de idea: "Paco, no seas tonto, no estés solo en tu vida, búscate una vasca que te cuide". Ahora, describe a Begoña como "un alma de dios" y la ha incorporado como patrona de la Fundación Aladina.