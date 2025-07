Paco Álvarez, experto en mitos grecorromanos: "A falta de ciencia y razón, la poesía explicaba todo"

Según la RAE, los mitos son una “historias ficticias o personajes literarios o artísticos que encarna algún aspecto universal de la condición humana”, pero, según nuestro romano de fin de semana, son mucho más que eso.

Este verano, en Fin de Semana, Álvarez traerá cada semana una historia de los mitos clásicos grecorromanos. En su primera semana explica qué son los mitos realmente.

¿QUÉ ES UN MITO?

Paco aclara que los mitos como se les conocen “han habido desde siempre y siempre los habrá”. Además, explica que los mitos eran como las “series de televisión” porque entretenían con historias de dioses y héroes, pero a la vez interpretaba el mundo de forma poética: “A falta de ciencia y razón, la poesía explicaba todo”.

Álvarez razona que en estos tiempos, el miedo a lo “inexplicable” era “abrumador” porque la ciencia ofrecía “tan pocas respuestas a tanta pregunta”, mientras que “un mito lo explicaba” y “otro lo contaba”. Los mitos se crearon porque ofrecían “explicaciones” a lo que pasaba.

¿POR QUÉ SE CREARON?

“Un mito no es un cuento, no es una leyenda, no es una fábula. Es una narración continua, un poema, un motivo y la razón, el porqué de todas las cosas”, establece durante el programa.

Además, añade que “los mitos nacen de las preguntas que todos nos hacemos” o “las que hacíamos a nuestros padres”.

Paco expresa que el “pensamiento”, la “lógica”, la “filosofía” y la “ciencia”, nacieron al cuestionar los mitos y ofrecieron respuestas “científicas” a hechos que se argumentaban con estas historias.

La sección de la semana concluye con una reflexión acerca de la importancia de los mitos en el día a día: “Son parte de nuestro ADN cultural. A veces nos 'quedamos de piedra' o 'pasamos una odisea' para completar un trámite”.