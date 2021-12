Pablo Alborán presenta su nueva gira en teatros: "Es volver al origen y estar cerca del público"

Pablo Alborán, uno de los artistas españoles más importantes del momento ha anunciado una nueva gira para este próximo año. Una gira por teatros y auditorios de todo el territorio español. Cercanía e intimidad en 13 conciertos. El primero de todos en Roquetas, en la provincia de Almería el día 26 de febrero. El resto de fechas serán:07/03 Barcelona, 11/03 Valencia, 19/03 Sevilla, 22/03 Madrid, 23/03 San Sebastián, 01/04 Gijón, 21/04 Murcia, 27/04 Zaragoza, 01/05 A Coruña, 06/05 Córdoba, 03/06 Palma de Mallorca, 20/06 Málaga.

El artista malagueño ha asegurado que esta gira supone "volver al origen y la esencia de estar cerca del público" y que es "una gira de teatros muy especial". En concreto esta gira por teatros hace más cercano el trato con sus fans. Asegura Alborán que sigue "amando el contacto con el público, lo necesito porque esta profesión te puede desvirtuar y más después de la pandemia. Nos ha acelerado y en la música tiene que haber emoción, debe ser útil para la vida".

Alborán ha recordado sus inicios y nos ha contado cómo consigue superarse a pesar del paso de los años. Asegura que tiene "una responsabilidad muy grande e intento no rendirme nunca en lo que hago y dar ejemplo, cada uno en su sitio. Soy muy afortunado y valoro todo lo que me da el día desde que me levanto hasta que me acuesto". También nos ha contado cómo le ha afectado la pandemia en su trabajo. Nos contaba que tiene "la suerte de trabajar en lo que me gusta y, después del covid, seguir buscando la forma de conectar con la gente. Hay que salir como sea de lo que nos ha traido la pandemia".

Las entradas para esta nueva gira que comienza el próximo 26 de febrero estarán a la venta desde el próximo 14 de diciembre a las 11:00h en la web www.pabloalboran.es.