Paco González analiza la victoria del Atlético frente al Mallorca: "Ha sido el rival más flojo que he visto en el Metropolitano"

El director y presentador de 'Tiempo de Juego', Paco González, ha analizado la victoria del Atlético de Madrid por 3-0 sobre el RCD Mallorca. González ha calificado el encuentro como "el partido más fácil" para los rojiblancos y ha sentenciado que el equipo balear es "el rival más flojo que yo he visto en el Metropolitano, o sea, el visitante más flojo".

Para argumentar su opinión, el comunicador ha destacado la falta de peligro generada por el Mallorca, que apenas inquietó la portería colchonera. "De peligro ha hecho un remate de Muriqi, que no era ni siquiera entre los tres palos", ha señalado sobre el bagaje ofensivo del equipo.

EFE Thiago Almada celebra su gol en el Atlético - Mallorca

La lucha por la permanencia

La situación del Mallorca en la clasificación es delicada, ya que se encuentra solo dos puntos por encima del descenso, empatado con el Getafe. Paco González ha advertido del riesgo que corre el equipo, resumiéndolo con un "cuidaín". Además, ha apuntado que "si se le ocurre al Alavés ganar al Betis, le adelanta", y el Getafe también tiene un partido pendiente.

EFE Imagen del Atlético-Mallorca

Próximos compromisos

El calendario más inmediato para ambos clubes también ha sido repasado por el Paco González. El próximo partido del Mallorca será el lunes de la semana que viene contra el Girona. Por su parte, el Atlético de Madrid, tras una jornada de "Miércoles Europeo", se enfrentará al Levante el sábado a las seis y media.

Los de Simeone reciben al Bodo Glimt en el Metropolitano el miércoles 28 de enero con la obligación de ganar y por la mayor ventaja posible para optar todavía al 'top-8' de la fase liga de la Champions League