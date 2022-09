Odiar es malo para la salud: Estas son las enfermedades que acarrea

¿Quién no ha odiado alguna vez? Aunque se trate de un sentimiento relativamente frecuente, odiar es malo y perjudica nuestra salud. "Nos produce sobrexcitación, tensión muscular, malestar intestinal e hipertensión", según han advertido en el programa Fin de Semana de COPE la doctora Carmen Candela y el psicólogo Pedro Martínez.

Este sentimiento provoca además que,"otras áreas de nuestra vida queden totalmente paralizadas, que nos metamos en unos pensamientos intrusivos recurrentes que al final nos hacen olvidar nuestros verdaderos propósitos".



Además psicológicamente produce una sensación de "incapacidad", de que la vida se escapa a nuestro control y que pasa a tenerlo otra persona". Es un daño hacia nosotros mismos, que "nos resta calidad de vida y que hace que nos perdamos el presente",

Aprender a gestionar ese odio no es sencillo. Debemos darnos cuenta de que "la culpa no siempe está en el otro, hay que centrarse en el denominado 'locus de control interno', es decir pensar que el otro tiene el derecho a tener su conducta, al igual que yo también tengo la mía y me centro en ella".

EMPATÍA

Es en ese entendimiento donde entra en juego la empatía, "la capacidad de entender el comportamiento del otro". Como consejo Pedro Martínez recomienda pedir una opinión externa de nosotros mismos para conocer la "percepción" de cómo se nos ve desde fuera. El pensamiento negativo "solo conduce hacia el bloqueo, por eso se deben de analizar las cosas con un punto de objetividad".

Vivir la vida con odio es además "un lastre que salpica mucha negatividad y mucha pereza por parte de los otros que están a nuestro alrededor".

"No nos enquistemos en el pasado, el futuro es incierto y el presente es maravilloso", ha concluido la doctora Candela.