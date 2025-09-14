Narciso Michavila: "A la izquierda ahora mismo lo único que le está quedando es condenar el genocidio criminal que está haciendo Netanyahu"

El presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha analizado en el programa 'Fin de Semana' de COPE la última encuesta publicada por el diario ABC, que revela una caída en la valoración del liderazgo de Pedro Sánchez. Según Michavila, el sondeo incluye una pregunta sobre si el presidente del Gobierno “tiene la fortaleza física y psicológica suficiente” para continuar en el cargo, a lo que una mayoría de españoles considera que en estos momentos no. El experto establece un paralelismo con la historia de Estados Unidos para ilustrar la excepcionalidad de la situación.

La financiación de Cataluña, lo que más perjudica

Entre los asuntos que más afectan negativamente al Ejecutivo, Michavila destaca la financiación singular de Cataluña. La encuesta preguntó directamente por la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont en Waterloo, un encuentro que solo un 19% de los encuestados considera positivo. Michavila subraya que la ciudadanía, al igual que en otros países ante crisis institucionales, exige a sus representantes “cumplir sus obligaciones”.

La gente tiene sentido común.

Otros temas que generan rechazo son los ataques al poder judicial, la gestión de los menores extranjeros, la polarización y el deterioro de los servicios públicos como los trenes. Además, Michavila resalta que casi el 60% de los encuestados opina que se deben convocar elecciones si no se aprueban los presupuestos generales. “La inmensa mayoría de los entrevistados por GAD3 quieren que el gobierno asuma sus responsabilidades constitucionales y presente presupuestos”, afirma.

Críticas a Tezanos y al CIS

Michavila ha sido especialmente crítico con la gestión de José Félix Tezanos al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), llegando a calificar sus métodos de “delictivos”. Sostiene que las encuestas del CIS, como la que sitúa al PSOE nueve puntos por encima del PP, no buscan reflejar la realidad, sino influir en el estado anímico del presidente. “Lo que más le preocupa no es lo que piense la opinión pública, ni siquiera los periodistas, es que le preocupa la salud mental del presidente del gobierno”, ha sentenciado.

El análisis muestral, los pesos que está introduciendo, la forma de hacerlo del señor Tezanos es delictivo.

Tendencias de voto: Vox y la izquierda nacionalista, al alza

Sobre la intención de voto que ABC publicará este lunes, Michavila anticipa varias tendencias clave. Confirma que, según sus datos, Vox está subiendo, en línea con el auge de la “derecha dura” en Europa. Por otro lado, señala “el hundimiento de la izquierda” a nivel nacional, como Sumar y Podemos. En cambio, las izquierdas nacionalistas que no tienen responsabilidad en el Gobierno central, como Esquerra Republicana, Bildu y el BNG, están subiendo.