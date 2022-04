“Qué listo”: La Guardia Civil destapa dos detalles claves del coche del sospechoso por el crimen de Traspinedo

Casi tres meses y medio después, el caso de Esther López todavía no ha sido cerrado y aún quedan incógnitas por resolver. A principios de año, concretamente el 12 de enero, la joven de 35 años quedaba con unos amigos en un bar de Traspinedo para ver el partido de la Supercopa de España entre el Barcelona y el Real Madrid. Sobre las 23:30, Esther salío del establecimiento y se fue con un amigo, Óscar, en el coche de éste. Es ahí cuando se le perdió la pista. Tras varios días de búsqueda, el 5 de febrero, un “paseante” encontró un cuerpo en las inmediaciones de una carretera de Traspinedo y dio el aviso a la Guardia Civil. Horas después, la autopsia confirmaba que el cadáver encontrado correspondía a Esther López, la joven de 35 años que llevaba 24 días desaparecida. Desde entonces, se han mantenido abiertas varias líneas de investigación para esclarecer lo sucedido.

Este próximo lunes declarará Óscar, la última persona que vio con vida a Esther y principal sospechoso. La autopsia cada vez va dando más detalles sobre lo que pasó esa noche. Lo último que se conoce es que la joven tardó horas en morir y que el impacto del vehículo le provocó un shock multiórgánico, "un cuadro médico de evolución casi siempre fatal, el cual sucede a pacientes traumatizados y hace fracasar a los órganos, unos detrás de otros", explicaba el psiquiatra forense José Miguel Gaona en 'Fin de Semana COPE'.

Los pasos que dio Óscar

Pero, ¿qué hace pensar que la muerte de Esther López haya sido un homicidio? Nacho Abad, periodista y criminólogo, hablaba de tres posibilidades: "homicidio imprudente, doloso o asesinato". Seguidamente, leía textualmente la última declaración de Óscar: "Una vez dejé a Carolo sobre las 02:30 – 02:45 en su casa, de camino a la mía, Esther me dijo que nos fuéramos a Valladolid a tomar la última, pero le dije que no, que iba para casa. Al negarme, Esther, enfadada, me ordenó: “¡Para el coche que me voy a casa de Carolo andando! Seguro que a él le convenzo para ir a Valladolid”. Me detuve a unos 300 metros de la casa de Carolo, en una vía de servicio y le dije que esperara, que la llevaba yo. Ella contestó: “No. Eres un rancio y un cortarrollos”. Y se bajó del coche. Yo me fui para casa. Ese es el último momento en el que la veo”.

Pero Esther nunca llegó a casa de Carolo, lo que propicia que haya varios indicios en contra de esa declaración. Para la Guardia Civil resulta inverosímil que Esther quiera irse primero a casa y minutos más tarde quiera continuar la fiesta en Valladolid. Además, en declaraciones anteriores de Óscar, este cuenta que cuando Esther pronuncia esas palabras, Carolo aún se encuentra en el coche, algo que este último niega.

Ahora bien, ¿qué hizo Óscar? En su declaración, explica que se fue a su casa a dormir, pero los móviles no engañan. La aplicación de salud muestra que dio 385 pasos entre las 03:14 y las 03:25, además de realizar dos llamadas a un destinatario aún desconocido.





Tal y como cuenta Abad, al día siguiente, "Óscar se levanta, se ducha, se pone la misma ropa del día anterior y se desplaza desde Valladolid a Traspinedo. Mientras, pone el modo avión. Dice que fue hasta allí porque se le había olvidado una colilla en un cenicero. Vuelve y va a una gasolinera, donde limpia durante 17 minutos su coche a mano", razón por la que la Guardia Civil no consigue encontrar restos de ADN de Esther en él.

Algo que tampoco se le escapó son los datos que almacenan las llaves del coche. Cuando la Guardia Civil intenta registrar de nuevo el coche, Óscar les entregó el conjunto que guardaba todos sus movimientos el día anterior y posterior, es decir, no había rastro del día del trágico suceso.

Finalmente, la Guardia Civil consigue esa segunda llave y es cuando logran encontrar restos de ADN de Esther López "mezclado con el de Óscar y el de su hija en la goma del cierre del maletero", concluía el criminólogo.