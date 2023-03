Nacho Abad desvela por qué no se destruyó el móvil de Carcaño que podría dar pistas sobre Marta del Castillo

Seguimos muy pendientes de cómo se va desarrollando la investigación que envuelve el trágico caso de Marta del Castillo, recuperando popularidad en estas últimas semanas. Si era hace dos fines de semana cuando Antonio del Castillo, padre de Marta, anunciaba en Twitter que continuaría él unas labores de excavación que no estaban teniendo el apoyo de la policía y que podía significar encontrar el cuerpo de la joven desaparecida en 2009.

Y es que Antonio del Castillo aseguraba que, por la última versión que le había dado a él personalmente, y a la policía, Miguel Carcaño (único culpable cumpliendo condena), habían identificado una finca en donde podría estar el cuerpo de su hija. Tras el aluvión de propuestas de muchos españoles de cavar en aquel lugar, la Policía, finalmente, pidió autorización al dueño de la finca para poder buscar allí.

Pues bien, ahora tenemos nuevo giro en la investigación, después de que la empresa encargada del peritaje del teléfono de Miguel Carcaño, haya terminado el trabajo de estudio del teléfono que ha llevado a cabo durante dos años. Un teléfono móvil que podría resultar clave en la investigación para determinar cuándo, dónde y durante cuánto tiempo estuvieron los culpables del asesinato de Marta del Castillo.

Este trabajo lo sigue bien de cerca Nacho Abad, periodista y colaborador de Fin de Semana, que nos ha contado hoy en COPE todas las claves de este teléfono móvil. Un trabajo, por cierto, en el que él mismo está metido el propio periodista, y que comenzó cuando se pusieron manos a la obra a crear y construir el documental de Netflix sobre Marta del Castillo.

Y es que todo comenzó cuando quisieron probar todo aquello que había dicho en su versión Miguel Carcaño, empezando por saber hasta qué punto había dicho la verdad cuando alegaba que todo empezó con una discusión por aquellas cosas que su hermano, Francisco Javier, no había pagado. "Nos entregaron los papeles y ahí queda demostrado que hay una enorme falsificación documental, de su vida laboral, de su contrato de trabajo porque no trabajaba pero decía que trabajaba de camarero...Con eso se pretendió que Carcaño comprase la mitad de la casa que le vendió su hermano, porque tenía una deuda que tenía que pagar. Pero claro, eraincapaz de asumir esa casa porque no trabajaba" empezaba contándonos.

Ese fue el primer paso, y, a partir de ahí se les ocurrió la idea de conseguir el teléfono móvil de Miguel Carcaño, que, él mismo, había declarado que tenía pero que se le retiró una vez entró en prisión. "Nos decía en la carta que había un móvil suyo que podría demostrar la verdad de dónde estaba Marta del Castillo" explicaba.

Así, comenzó el trabajo de encontrar un móvil que, desde los juzgados, querían destruir cuando se cerró el caso.

Por qué no se destruyó el móvil y lo que puede indicar

En Fin de Semana, Nacho Abad explicaba que fue él mismo quien habló con Manuel Huertas, director de Lazarus Technology, la empresa que lleva a cabo el peritaje del móvil. "Le pregunté que, si le daba todos los teléfonos de la investigación, me podía hacer una línea de migas de lo que se hizo esa noche, y me dijo que sí, con una precisión en torno a 10 o 12 metros".

Entonces, teniendo en cuenta aquellas antenas a las que se podía haber enganchado el móvil de Carcaño la noche del asesinato, pidieron al juzgado todas las piezas de convicción (es decir, aquellos elementos de prueba que hay en un juicio que terminan por destruirse cuando éste acaba). "Se daba la característica de que estaban a punto de destruirlas porque era un caso cerrado...A última hora conseguimos que no las destruyeran y nos hicieron caso con los papeles que presentamos. Conseguimos los teléfonos" explicaba Nacho Abad.

Aquellos escritos que Nacho Abad y los investigadores dieron al juez, sirvieron para rescatar a última hora el móvil de Carcaño y comenzar una investigación de la mano de Manuel Huertas y su empresa. Un trabajo que acaban de terminar y que ha durado dos años y por el que, por fin, podría encontrarse el paradero del cuerpo de Marta del Castillo.

"La única información que podemos tener de ese caso está solo dentro del teléfono...Manuel Huertas entrega el informe completo la próxima semana y dice que hay datos importantes de geolocalizaciones que la policía en su día no contempló" explicaba Nacho Abad. Además, decía que la familia "está muy ilusionada, pero es consciente de que puede llevarse una desilusión".