El padre de Marta del Castillo busca su cuerpo en un nuevo lugar

La familia de Marta del Castillo va a llevar a cabo una nueva búsqueda del cuerpo de la chica, en un lugar del que no han querido dar detalles para no entorpecer los terabajos.Creen que hay indicios de que pueda estar alli y no ocultan su malestar porque la policia les dijo hace 6 meses que rastrearian la zona y a dia de hoy no han hecho nada.

Un malestar que el padre de Marta del Castillo ha hecho publico en las redes sociales. Junto a una foto del lugar señalado en la que se ve un pozo con una zona excavada junto a él. Hace mas de 6 meses "me prometieron que seria la policia quien mirara esto con discrecion y a dia de hoy la palabra dada vale lo que vale", y añadio que " Ya me encargo yo" afirmando que "el sitio no se mira porque si, hay muchos indicios".

En cope Sevilla, Antonio del Castillo confirmaba que será la propia familia quien llevará a cabo la busqueda. Explicó que ya lo intentarón pero sólo con palas, lo que resultó insuficiente. El padre de Marta, se lamenta además de que por las promesas incumplidas "se ha perdido mucho tiempo" y que no me gustan que me prometan y me toreen y no se cumpla la palabra . asegura que lo qeu se ve y donde se ubica es el sitio prfecto donde podria estar el cuerpo de la joven .