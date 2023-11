Nacho Abad apunta el peligro que puede correr en la cárcel Rafael Amargo: "Un plan preventivo"

La Audiencia Provincial de Madrid ha enviado a prisión al bailaor Rafael Amargo, acusado de tráfico de drogas. El tribunal considera que existe riesgo de fuga por el “quebrantamiento reiterado” del compromiso de firmar semanalmente en este órgano judicial.

Desde este pasado viernes, 3 de noviembre, el bailaor se encuentra en la prisión de Soto del Real y se enfrenta a nueve años de prisión por distribuir metanfetamina y otras sustancias desde su casa en el céntrico barrio madrileño de Malasaña.

"Tiene toda la pinta de que Rafael Amargo va a permanecer en prisión los próximos seis meses hasta el mes de abril, cuando se celebre el primer juicio que tiene pendiente por tráfico de drogas", explica en Fin de Semana, Nacho Abad.

El juez decidió, en un primer momento, cuando fue detenido "dejarlo en libertad provisional a la espera de juicio porque no veía ni reiteración delictiva ni riesgo de fuga, pero le puso una condición, me vas a dar el pasaporte para que no te puedas fugar y, en segundo lugar, el 1 y el 15 de cada mes vendrás a firmar para demostrarme que no te has ido ni te has escondido, pero desde abril, él comenzó a no ir a firmar o ir tarde", cuenta el periodista experto en sucesos".

El verdadero motivo de por qué va a la cárcel

¿Cuál era el motivo de este incumplimiento? "Presentó algún informe de que no estaba bien psicológicamente, que le producía estrés presentarse en el juzgado porque los medios de comunicación le acosaban y le producían fobia los medios de comunicación". Pero el auténtico motivo es que "no tiene un duro, Rafael Amargo está absolutamente arruinado y si no tienes un duro de mala manera vas a poder fugarte y si le han ofrecido algún trabajo en el extranjero, pues no puede hacerlo, y no puede pagarse ese informe que le piden para privarse de la cárcel".

Como no puede pagar ese informe médico ni presentarlo al juzgado, la Fiscalía decidió solicitar su prisión provisional sin fianza. El jueves se celebró la vista, explicó que se sentía fatal, le dijeron dónde están los informes, él dijo no tengo informes, básicamente es "no me puedo pagar esos informes". El juez se lo pensó durante 24 horas, al día siguiente Rafael Amargo acudió al juzgado y le entregaronen mano el auto de prisión.

Lo dejaron detenido y una hora después lo trasladaron a Soto del Real.

"De la lectura del sumario, deduzco que Rafael Amargo puede salir absuelto. De la lectura del sumario, Rafael Amargo ahí tiene una buena defensa, de hecho el juicio se debería haber celebrado hace meses, pero otro de los investigados que decidió renunciar a su abogado en el último momento y hasta que le han nombrado nuevo abogado, pues nos vamos hasta el mes de abril. Pero fíjate que no me equivoco y sale absuelto, pues se va a comer seis meses de prisión provisional gratuitas, si sale absuelto en el primer juicio", se atreve a avanzar Nacho Abad a Cristina López Schlichting.

En este punto, el doctor Gaona apunta que " tiene un problema adictivo, psíquicamente este chico está alterado como le hemos visto en situaciones como en un incidente en la estación de tren de Alicante".

Plan de prevención contra el suicidio

Porque, al final, es un problema económico aparte de las adiciones, recalca Nacho Abad que apunta de que deben meterlo en un plan de prevención contra el suicidio, porque si hablamos de una persona "no equilibrada y con adiciones puede tener un bache".

Algo totalmente posible porque "una persona que ha consumido drogas, particularmente compuestos anfetamínicos que te pegan un subidón a costa de una tremenda depresión, esto unido a la potenciación de encontrarse desde las más altas cimas al sótano de la cárcel, las consecuencias pueden ser tremendas", añade y subraya el doctor José Miguel Gaona.

Tanto el doctor Gaona como Nacho Abad, apuntan a que el juez debería haber mandado al bailaor a un centro de desintoxicación antes que a prisión.