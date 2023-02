Un meteorólogo lanza una advertencia sobre lo que ocurrirá la semana que viene en España: "Habrá que esperar"

El profesor de Climatología de la Universidad de Alicante y colaborador de 'Fin de Semana', Jorge Olcina, se ha pasado este sábado por los micrófonos del programa para adelantar las previsiones meteorológicas que nos esperan los próximos días, además de la última semana del mes de febrero. En primer lugar, el experto se ha referido a una situación a la que él mismo denomina "España dual", lo cual, ha explicado, significa que en la parte norte peninsular hace buen tiempo. Todo lo contrario a lo que se puede vivir en el sur.

Una fotografía que hemos podido ver los últimos días. En la zona norte hay buen tiempo, sol y temperaturas agradables. "De Madrid al Cantábrico las condiciones no son acomodadas al invierno". En la zona sur, no obstante, "no es que esté haciendo frío, pero el cielo está cubierto, hay nubosidad, con esa calima que viene circulando entre Canarias y la Península Ibérica toda la semana". Precisamente a esto último, el polvo sahariano, se ha referido el climatólogo, que está afectando especialmente a la zona sur. "Está entoldado con nubes, y ese polvo va a ir más allá hasta el lunes. Irá ascendiendo, irá ganando grados de latitud y hasta el lunes vamos a ver esos cielos, hasta Madrid", ha apuntado. Por lo tanto, en los próximos días es posible que en la región podamos ver cómo los cielos se "enturbian un poco porque la cantidad es significativa".

EFE/ Mariscal



¿Qué ha de lluvias? Olcina ha subrayado que en las zonas donde vaya a llover, tanto el sábado como el domingo, "lo hará en forma de barro, con poca cantidad de precipitación y dejará ese residuo en forma de mancha". Afectará especialmente a zonas del sur como Andalucía, Murcia, el sur de la Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla la Mancha. En el resto de la península, este fin de semana se espera un "tiempo magnífico" con "temperaturas agradables".

Un meteorólogo lanza una advertencia sobre lo que ocurrirá la semana que viene en España

No obstante, no todo podían ser buenas noticias y Olcina ha querido adelantar ya qué nos espera a mediados de la semana que viene. Este marco de temperaturas agradables se mantendrá "hasta el martes" cuando la fotografía comenzará a disminuir. "A partir del miércoles y jueves, con más decisión, sobre todo en la parte norte peninsular, llega otra vez el invierno", ha anunciado.

Llegará así una masa de aire fría que es notará a partir del jueves y el próximo fin de semana, en el que habrá "temperaturas bastante bajas en el norte peninsular y posibilidad de nevadas en nuestras montañas", ha asegurado. "Parece un último coletazo de frío el que tendremos a finales de la próxima semana, no va a ser una situación muy prolongada, pero sí tendremos cuatro o cinco días de nuevo invernales". Lluvias, sin embargo, no tendremos. O al menos no serán "copiosas".

EFE/David Aguilar



"Se pueden escapar algunas gotitas entre hoy, lunes y martes en toda la parte oeste, pero es poca cosa. Habrá que esperar al fin de semana próximo que pueda llover o nevar en la montaña", ha asegurado. No obstante, ha concluido, "no se presenta un panorama de borrascas que nos deje precipitaciones importantes".